Streit um christliche Symbole – SVP läuft Sturm, Basler Kirchen fordern Toleranz Gegen die Idee, die Abdankungshallen auf dem Hörnli-Friedhof religiös neutral zu gestalten, regt sich politischer Widerstand. Die katholische Kirche signalisiert Kompromissbereitschaft. Simon Bordier

Immer mehr Menschen sind christliche Darstellungen auf dem Friedhof am Hörnli (hier Kapelle 1) ein Dorn im Auge. Foto: Nicole Pont

Mehr und mehr Menschen empfinden die Anwesenheit Christi bei Trauerzeremonien als unangenehm – selbst wenn dieser «nur» in Form eines Kreuzes oder eines Wandgemäldes anwesend ist.

Die Verwaltung des Zentralfriedhofs am Hörnli in Riehen sieht sich mit einer Zunahme entsprechender Rückmeldungen konfrontiert. Dies hat Dominik Heiber, stellvertretender Leiter der Friedhöfe Basel, jüngst in der «Basler Zeitung» erklärt. Er liess auch durchblicken, dass man dem Wunsch nach konfessionell neutral gehaltenen Abdankungshallen künftig stärker entgegenkommen möchte. Wie genau, sei allerdings noch unklar.