Erfreuliche Bilanz in Diegten – Es sind nur wenige Raser unterwegs Kürzlich überprüfte der Gemeinderat das Verkehrsaufkommen im Zälghagweg. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Ob zum Schutz von Kindern auf dem Weg zur Schule trotzdem Massnahmen ergriffen werden müssen, wird jetzt geprüft. Karoline Edrich

Die Geschwindigkeitsmessung in Diegten lieferte erfreuliche Resultate. Bild: Nicole Pont

Erfreuliche Nachrichten aus Diegten: Nur wenige Autos fahren am Zälghagweg zu schnell. An der letzten Gemeindeversammlung wurde der Gemeinderat gebeten, das erhöhte Verkehrsaufkommen an der Strasse zu überprüfen. Vor allem die Frage nach der Sicherheit von Schulkindern stand in diesem Zusammenhang im Raum. Vom 28. Februar bis zum 7. März wurden somit laut Gemeindeblatt an unterschiedlichen Orten auf dem Zälghagweg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Die Ergebnisse: «Von insgesamt 1718 gemessenen Fahrzeugen fuhren 77 Prozent nicht schneller als 30 Stundenkilometer», heisst es im Gemeindeblatt Diegten. Weitere 22 Prozent fuhren maximal 40 Stundenkilometer und lediglich ein Prozent schneller als 40 Kilometer pro Stunde. Ob trotz dieser positiven Bilanz Massnahmen wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem bestimmten Abschnitt ergriffen werden, berät der Gemeinderat in einem nächsten Schritt.

