Selecta in der Krise – Es rumpelt im Automat Entlassungen im Kader, hohe Schulden und schlechte Zahlen. Beim Snackverkäufer Selecta läuft es nicht rund – mit intelligenten Automaten und neuen Angeboten soll es wieder aufwärtsgehen. Carlo Senn

Nachfrage eingebrochen: Eine Angestellte befüllt einen Selecta-Automaten in Bern. Foto: Alexandra Jäggi

Der Name Selecta ist untrennbar mit den roten Automaten an Bahnhöfen, Spitälern und Grossraumbüros verbunden. Ob bei Tagesanbruch ein Red Bull oder beim abendlichen Heisshunger ein Snickers – die Automaten haben immer geöffnet und sind je nach Zeit und Ort die einzige Verpflegungsmöglichkeit. Die Firmenzentrale von Selecta Schweiz liegt in der Emmentaler Gemeinde Kirchberg. Von hier aus werden die schweizweit 29’000 Verkaufsautomaten und Kaffeemaschinen befüllt und gewartet.