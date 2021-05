Aussenplätze nützen Basler Beizern kaum – «Wir haben kein Verständnis mehr für geschlossene Innenräume» Seit rund drei Wochen dürfen Beizer im Aussenbereich wieder Gäste empfangen. Laut vielen Basler Gastronomen hat sich dies bisher finanziell nicht gelohnt. Der Bund lässt aber hoffen. Robin Rickenbacher

Zu Beginn waren die meisten Terrassen noch gut besucht. Mittlerweile bleiben viele Plätze aber leer. Foto: Nicole Pont

Euphorisch klingt Gael Di Giusto nicht. Der Mitinhaber des kleinen Restaurants La Manufacture im Gundeli erzählt von den letzten Wochen. Nach langem Warten können seit dem 19. April im Aussenbereich wieder Gäste bewirtet werden. Vom grossen Aufatmen ist aber nicht die Rede. Das unsichere Wetter macht die Situation schwierig. «An manchen Tagen geht es, an anderen machen wir Verlust», sagt Di Giusto. An vielen Tagen ist es so ungemütlich draussen, dass fast keine Gäste kommen. Ist das Wetter schlecht, öffnet das Restaurant erst gar nicht. Die Planung ist kompliziert, sowohl der Einkauf der Waren als auch die Koordination mit den Mitarbeitern.