7 originelle Pistenrestaurants – Es muss nicht immer Rösti sein Ein «Kafi Motorenöl» im umfunktionierten Bus oder «Michelin»-Sushi auf dem Gipfel: Diese Schweizer Pistenbeizli sind alles, nur nicht durchschnittlich. Silvia Schaub

Bus Stop, Grindelwald First BE

Hier gibts unter anderem «Kafi Motorenöl»: Bus Stop. Foto: PD

Fast schon ausserirdisch mutet der orange Oldtimer vor den verschneiten Gipfeln des Berner Oberlandes an. Einst war der FBW-Überlandbus zwischen Biel und Meinisberg unterwegs, heute steht er still und dient als Bar. Direkt an der Skipiste auf der buseigenen Terrasse oder im charmanten Vintage-Interieur serviert das Bus-Stop-Team kühles Bier, Hot Mojitos – die besten der Welt, munkelt man – und süffigen «Kafi Motorenöl» mit Schnaps und Likör (genaue Mischung geheim!).