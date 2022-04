Flüchtlingskrise – «Es müsste noch mehr für die Flüchtlinge passieren, noch viel mehr» Was die ukrainischen Flüchtlinge heute erleben, machten die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien vor gut zwanzig Jahren durch. Was hat die Schweiz damals gelernt? Was ist heute anders, besser? Zwei Betroffene erzählen.

Ankunft im Bunker. Flüchtlinge aus Kosovo in der Zivilschutzanlage von Camignolo. Das Bild entstand im Oktober 1998. Foto: Keystone



Die Schweizer Geschichte von Meral Kureyshi und ihrer Familie beginnt in einem Luftschutzbunker in der Nähe von Bern. Kureyshi floh zu Beginn der 90er-Jahre mit ihrer Mutter und ihrem Bruder vor dem Krieg aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz. Sie kommt aus Prizren, ihre Familie gehört zur türkischsprachigen Minderheit in Kosovo.

Weiter nach der Werbung

«Die grauen Betonwände erinnerten mich an unseren Keller in Prizren. Es roch feucht und ein wenig nach Essig», schrieb Kureyshi später in ihrem preisgekrönten Debütroman «Elefanten im Garten». Sie erzählt darin von der Dusche im Bunker, von gfürchige Mitbewohnern, von den fremden Sprachen, denen sie gerne zuhörte. «Es war die einzige Musik, die es hier gab. Im Bunker hingen keine Bilder an den Wänden, kein Teppich lag auf dem Boden, keine Fenster mit Blumen davor.» Sie sei als Kind aus einem Krieg geflohen und in einem Gefängnis gelandet, sagt Kureyshi.

«Mein Neffe hat gesagt: ‹Sollte man Leuten, die aus dem Krieg kommen, nicht ein schönes Daheim geben?› Dann fragte er mich, warum ich weinen müsse.»

Die Schriftstellerin wohnt bis heute in Bern. Manchmal kommt sie an ihrer ersten Unterkunft vorbei, dem Bunker. Erst kürzlich war sie mit ihrem achtjährigen Neffen da. «Warum musstet ihr da wohnen?», habe er sie gefragt, erzählt Kureyshi. «Mein Neffe hat gesagt: ‹Sollte man Leuten, die aus dem Krieg kommen, nicht ein schönes Daheim geben?› Dann fragte er mich, warum ich weinen müsse.»

Es kommt grad recht viel hoch, wenn man die Schriftstellerin zu ihrer ersten Zeit in Bern befragt. Und zur Situation jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine.

Meral Kureyshi ist eine erfolgreiche Schriftstellerin. Sie floh zu Beginn der 90er-Jahre in die Schweiz, heute wohnt sie in Bern. Foto: Michèle Büschi

Wie Meral Kureyshi geht es in diesen Tagen vielen. In der Schweiz leben Hunderttausende Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien. Dass sie überhaupt in die Schweiz kamen, hat auch mit dem Schweizerischen Bauernverband zu tun. Im Jahr 1964 begann dieser, jugoslawische Landarbeiter zu rekrutieren. Deren Heimat war arm und unterdrückt von der Belgrader Zentralmacht. Als 1991 die Kriege im ehemaligen Jugoslawien ausbrachen, erinnerten sich viele an ihre Verwandten und Bekannten in der Schweiz – und zogen zu ihnen. Als politisch Verfolgte, als Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge.

Hier ist kein Krieg, hier zahlen alle

Auch Nenad Stojanović hatte eine Tante in Lugano. Am 16. April 1992 floh er als 16-Jähriger aus Sarajevo. Mit Bus und Bahn, ganz allein, die Familie blieb in der bosnischen Hauptstadt. Als er nach der russischen Invasion vernahm, dass ukrainische Flüchtlinge gratis mit den SBB und der Deutschen Bahn fahren dürfen, fühlte sich der heutige Professor der Universität Genf an seine eigene Flucht erinnert. Im Zug hat er damals für eine bosnische Frau übersetzt und dem deutschen Kondukteur gesagt, dass sie vor dem Krieg in Bosnien fliehe und kein Geld für das Ticket von München nach Stuttgart habe. Dieser habe nur gegrinst und gesagt: Hier sei kein Krieg, hier zahlten alle.

Nenad Stojanović floh als 16-Jähriger aus Sarajevo. Heute arbeitet er als Professor für Politologie. Foto: Keystone

«Ich habe viel gearbeitet und drei Landessprachen gelernt, aber ich hatte auch viel Glück.» Nenad Stojanović

Über Stuttgart kam er nach Lugano. «Ich wurde gut aufgenommen», sagt er. Hilfe kam damals weniger vom Staat und mehr aus privaten Kreisen. Stojanović erhielt ein Stipendium für ein katholisches Gymnasium und lernte schnell Italienisch. Noch im Gymnasium bekam er Literaturpreise für Texte mit Titeln wie «C’era una volta una città» («Es war einmal eine Stadt»).

Die Jugoslawienkriege und die Schweiz Infos einblenden Zwischen 1992 und 1994 flüchteten an die 20’000 Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz – auch Meral Kureyshi und Nenad Stojanović. Gegen Ende der 90er-Jahre gab es eine zweite grosse Fluchtbewegung in die Schweiz. Allein im Jahr 1999 beantragten fast 50’000 Menschen aus Kosovo Asyl in der Schweiz.

Er ging an die Universität und studierte in Genf und Montreal Politwissenschaft. 2002 wechselte er ins Bundeshaus in den Stab von Moritz Leuenberger, als 26-Jähriger war er der jüngste Mitarbeiter eines Bundesrats (und wohl der einzige ohne Schweizer Pass). Später war er zwischenzeitlich für die SP Gemeinderat in Lugano und Tessiner Grossrat. Es ist eine Karriere, die Integrationsexperten entzückt. Er sagt: «Ich habe viel gearbeitet und drei Landessprachen gelernt, aber ich hatte auch viel Glück.»

Dass der Anfang einer solchen Integrationsgeschichte oft ziemlich hart ist, selbst wenn sie glückt, liest man in Büchern wie jenem von Meral Kureyshi. «Elefanten im Garten» beschreibt die Zeit nach ihrer Ankunft, die Schweiz kommt dabei nicht gut weg. Bei Kureyshi und ihrem Bruder dauerte es ein Jahr, bis sie nach ihrer Flucht zur Schule durften. In der Schule irgendwo im Berner Hinterland war es schwierig. Die Mitschüler sind fies zum Mädchen mit den schwarzen Locken, das ganz anders als sie aussieht (Kinder halt). Die Eltern dürfen nicht legal arbeiten und verbringen die Tage rauchend zu Hause. «Das macht dich kaputt», sagt Kureyshi. Die Familie durfte sich nicht aus dem Kanton bewegen und wurde trotzdem hin und her geschickt, das Geld war knapp, und wo man auch war: Man ist die andere.

Viele in der Schweiz wussten damals nicht, was in Jugoslawien geschah. Dem Krieg auf dem Balkan fehlte die Unmittelbarkeit und die Direktheit des Kriegs von heute. In diesen Tagen kennt jeder die Bilder, jeder bekommt zumindest Fetzen der Kriegsrealität mit. Das sei ein grosser Unterschied zu damals, sagt Kureyshi. Der andere, der offensichtliche Unterschied: Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden anders behandelt als sie. Besser. Sie dürfen sofort arbeiten, reisen, kommen in die Schule, besuchen Sprachkurse und bekommen mehr Geld.

Es hat sich etwas bewegt

Ob das unfair sei? Ungerecht? Sie reagiert hässig auf die Frage. «Das wäre ja noch schöner, wenn sich in den vergangenen dreissig Jahren nichts zum Besseren entwickelt hätte!» Die besseren Lebensbedingungen der Flüchtlinge aus der Ukraine zu beneiden, sei ähnlich absurd, wie das Frauenstimmrecht abzulehnen, nur weil man es selber nicht hatte. «Mit einer solchen Einstellung wird gesellschaftlicher Fortschritt unmöglich.»

Kureyshi findet, dass noch viel mehr geschehen könnte, sollte, müsste. Sie war kürzlich an einem Konzert, wo die Musikschule Spenden sammelte, um ukrainischen Flüchtlingen den Besuch der Schule zu ermöglichen. «Nach dem Konzert bin ich zu einem der Verantwortlichen gegangen und habe gefragt, warum man stattdessen nicht einfach den Schulbesuch für die Ukrainer kostenlos mache. ‹Das ist leider zu kompliziert›, antwortete er.»

Kureyshi schüttelt den Kopf, während sie die Anekdote erzählt. Zu kompliziert, wers glaubt. Es müssten noch viel mehr Institutionen viel mehr machen, sagt sie. Gratis ins Kino, ins Theater, ins Museum. Erst einmal ankommen, sich wohlfühlen, sicher fühlen. Psychologische Betreuung von Tag 1 an, für alle. Sich überlegen, ob man das Taggeld für die Flüchtlinge nicht in grösseren Tranchen ausbezahlt, um damit Investitionen zu ermöglichen.

Überhaupt, das Geld. Es ist bei vielen Geflüchteten ein unangenehmes Thema, auch bei Familie Stojanović im Tessin. Erst im Dezember 1992 war die Familie wieder vereint, nach acht Monaten der Trennung. Vater und Mutter arbeiteten in Sarajevo in guter Stellung bei einer Bank. In der Schweiz waren sie lange arbeitslos. Trotzdem mieteten die Eltern in Faido eine Wohnung auf eigene Kosten, aus Stolz, es allein schaffen zu müssen.

Familie Stojanović im Jahr 1992 im Tessin. Foto: privat

Die Ersparnisse schwanden. Stojanović hat in Erinnerung, wie seine Mutter bei einer Nachbarin klopfen ging, um nach Mehl zu fragen und bei einer anderen nach Öl. Sie wollte ein Brot backen. «Es war schwierig für sie. Es geht in diesen Fragen viel auch um Würde.»

Den ukrainischen Flüchtlingen wünscht er, dass sie möglichst schnell unabhängig sein können. «Ich hoffe zudem, dass die Schweiz das Potenzial in den Menschen sieht. Es kommen viele Leute, die später einen wesentlichen Beitrag für die Schweiz leisten können.»

Eingefahren war ihm, dass man von der Schweizer Gesellschaft mehr oder weniger unverhohlen zu spüren bekam, dass man nach dem Krieg wieder nach Hause gehen soll. «Natürlich wollten das viele», sagt Stojanović. Trotzdem hat er auch Menschen gekannt, die zu einer Rückkehr gezwungen wurden. Wieder Leid, wieder Schmerz. «Ich hoffe, dass die Schweiz bei diesem Thema dieses Mal den Ton besser trifft.»

Erbarmen ist möglich

Seine Eltern hätten sich eine Rückkehr gut vorstellen können, doch die Wohnung in Sarajevo war geplündert worden und mit neuen Bewohnern besetzt, die Kinder hatten sich gut eingelebt. Familie Stojanović blieb in der Schweiz, nicht zuletzt dank einer erhaltenen B-Bewilligung.

Wer in die Schweiz flüchtet, aus der Ukraine, aus Syrien oder Afghanistan, der weiss selten, wie lange er bleiben muss. Wie lange er bleiben darf. Als Meral Kureyshi kürzlich von Walenstadt nach Zürich fuhr, sah sie einen jungen Mann, der sich zwischen den Sitzen herumdruckste. Sie sprach ihn an und erfuhr, dass er ein Asylbewerber ist, der mit fünf Franken am Tag leben muss. Zu wenig für ein Ticket in die Stadt, er fuhr schwarz. Irgendwann erwischte ihn die Kontrolleurin doch, sie büsste ihn mit fast zweihundert Franken. Alles Flehen, auch von Kureyshi, nutzte nichts. Regeln sind Regeln, sagte die Kontrolleurin. Kein Erbarmen.

Das sei das Positive an der heutigen Situation mit den fliehenden Menschen aus der Ukraine. Plötzlich ist Erbarmen wieder eine Möglichkeit.





Christian Zürcher ist Reporter. Er begann 2013 beim Tages-Anzeiger zu arbeiten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.