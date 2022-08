Trockene Böden in der Schweiz – «Es müsste mehrere Tage oder Wochen regnen, damit sich die Lage entschärft» In Schweizer Böden werden die trockensten Bedingungen seit je gemessen, wie Daten der ETH Zürich zeigen. Wie das die Landwirtschaft trifft – und was die Expertin künftig erwartet. Joachim Laukenmann

Die Landwirtschaft leidet zunehmend unter Wasserknappheit: Trockene Felder bei Meyrin. (12. August 2022) Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Braune Wiesen, verdorrende Feldfrüchte, Flüsse mit Niedrigwasser: In mancher Hinsicht ist es in der Schweiz so trocken, wie nie zuvor gemessen wurde.