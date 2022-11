«Aktenzeichen: XY… ungelöst» – Es melden sich vor allem Frauen, die an ihren Ex erinnert wurden Mordfall Ana Paula: Nach dem Auftritt im deutschen Fernsehen sind bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft bereits Hinweise im zweistelligen Bereich eingegangen. Sebastian Schanzer

Möglicherweise hat der Täter sein Opfer in sein Auto gelockt, um es dann zu erdrosseln. Das legt die nachgestellte Szene im ZDF-Beitrag nahe. Screenshot: ZDF «Aktenzeichen: XY … ungelöst»

Ein Millionenpublikum im deutschsprachigen Raum konnte am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen: XY … ungelöst» mitverfolgen, welch schlimmes Verbrechen sich am 2. September 2006 in Basel frühmorgens zugetragen hat. Getrieben von ihrer Sucht nach Kokain und entsprechend von Geldsorgen geplagt, geht die Prostituierte Ana Paula auf einen mit einer Hunderternote winkenden Freier zu. «Was willst du dafür?», fragt sie ihn und steigt in sein Auto.