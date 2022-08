Arjan Peço im Interview – «Es macht mich stolz, dass Lucien Favre mich in seinem Team haben will» Arjan Peço, der ehemalige Trainer der Basler U-21, ist nach einer zweijährigen Auszeit zurück im Fussball. Als Assistent von Lucien Favre beim OGC Nizza in der Ligue 1. Tilman Pauls

Ein bisschen Karibik auf der Trainerbank: Arjan Peço mit einem Tablet in der Hand und an der Seite von Nizzas Cheftrainer Lucien Favre. Foto: Dylan Meiffret (Keystone)

Als Arjan Peço am Samstag ans Telefon geht, ist er gerade im Sportzentrum des OGC Nizza angekommen. In wenigen Stunden startet für den 47-Jährigen ein neuer Abschnitt in seiner Karriere: Mit der Mannschaft des OGC Nizza wird er das Flugzeug in Richtung Toulouse besteigen, wo der Club am nächsten Tag zum Auftakt in die neue Saison nicht über ein 1:1 hinauskommen wird.

Peço ist seit wenigen Wochen Assistent von Cheftrainer Lucien Favre in Frankreich. Und dies, nachdem der ehemalige Trainer der Basler U-21 den FCB vor zwei Jahren verlassen und sich anschliessend komplett aus dem Fussball zurückgezogen hat.

Arjan Peço, bis vor zwei Jahren waren Sie Trainer der Basler U-21. Dann sind Sie für zwei Jahre komplett aus dem Fussball verschwunden und arbeiten jetzt als Assistent von Lucien Favre in Nizza. Das müssen Sie mir erklären. Wo soll ich anfangen? (lacht)

Wie wäre es damit: Wie ist Lucien Favre auf Sie gekommen? Lucien und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in Yverdon. In der Saison 1999/2000 war er mein Trainer, und wir haben in den Jahren danach immer den Kontakt gehalten. Wir haben uns nicht ständig ausgetauscht, aber immer wieder mal miteinander geredet.

Und jetzt hat er angerufen und gefragt: Arjan, kommst du mit nach Nizza? Anfang des Jahres haben wir länger miteinander telefoniert. Er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, Teil seines Trainerteams zu sein. Wir haben uns dann getroffen, und anschliessend war eigentlich klar, dass ich ihn bei seiner nächsten Station begleiten werde.

Mussten Sie lange überlegen? Nein. Wenn du so eine Chance hast, sagst du zu. So was passiert dir nicht alle zwei Monate – und auch nicht alle zwei Jahre. Es macht mich stolz, dass ein Trainer wie Lucien Favre mich in seinem Team haben will. Er ist ein aussergewöhnlicher Trainer, ein Maestro.

Sie waren nach Ihrem Abgang beim FCB zwei Jahre gar nicht im Fussball tätig. Ich brauchte eine Pause, um meine Batterien aufzuladen. Ich war im Grunde mein ganzes Leben lang immer nur im Fussball unterwegs. Erst als Spieler und später als Trainer. Als ich den FCB im Juni 2020 verlassen habe, war für mich klar, dass ich eine Auszeit brauche. Ein normales Leben, wenn Sie so wollen.

Was haben Sie gemacht? Ich durfte bei der IWB als Projektleiter ein grosses Teilprojekt leiten. Das hat mir extrem Spass gemacht, weil es etwas ganz anderes war.

Nach knapp zehn Jahren im Nachwuchs des FC Basel arbeitet der 47-jährige Peço jetzt als Assistent der Profis beim OGC Nizza. Foto: Frantz Bouton (Keystone)

Und trotzdem hatten Sie die Option Fussball weiter im Hinterkopf? Ja. Ich hatte ab und zu Anfragen von Vereinen, auch aus der Super League. Es gab hier und da mal losen Kontakt. Aber ich wollte nicht irgendein Angebot nehmen, sondern eines, das mir entspricht. Ich hab gesagt: Meinen nächsten Schritt mache ich entweder ganz oder gar nicht.

Jetzt arbeiten Sie in einer der grossen Ligen Europas. Es ging plötzlich ganz schnell, innerhalb von ein, zwei Wochen. Ich musste meinen Urlaub in Albanien abbrechen, um alles zu klären. Und ich muss mich an dieser Stelle erneut bei meinem Arbeitgeber bedanken: Hätten sie auf der Kündigungsfrist bestanden, wäre das alles nicht möglich gewesen.

Klingt nach einem kleinen Abenteuer. Ein Abenteuer war es nicht. Mir war klar, dass es schnell gehen kann. So läuft das im Fussball: Du kannst nichts planen, alles kann sich vom einen auf den anderen Tag ändern.

Was sind die grössten Unterschiede zwischen einem Club wie Nizza und dem FCB? Es ist schon etwas anderes. Der FCB ist der grösste Club der Schweiz und auch in Europa eine angesehene Adresse. Aber Nizza spielt in einer grösseren Liga und hat mit Ineos grosse Ziele. Es ist insgesamt alles etwas grösser als in Basel.

Auch das Trainerteam? Das kann ich nicht genau beurteilen, ich weiss nicht, wie es beim FCB mittlerweile aussieht. Aber wir waren kürzlich im Trainingslager in Portugal, und da hatten wir ungefähr 25 Spieler mit dabei und ebenso viele Staff-Mitglieder.

Was sind Ihre Aufgaben im Staff von Lucien Favre? Ich stehe jeden Tag mit der Mannschaft auf dem Platz und bin mit einigen anderen Mitarbeitenden zuständig für die Analyse der Gegner. Zudem kümmere ich mich um die individuellen Trainings, in denen wir die technischen Fertigkeiten der Spieler weiterentwickeln.

Favre ist berühmt dafür, auch mit gestandenen Spielern kleine, grundlegende Dinge immer und immer wieder zu trainieren. Ja, genau darum geht es. Er ist – wie ich – der festen Überzeugung, dass sich ein Spieler in jedem Alter entwickeln kann. Jeder hat in gewissen Bereichen seine Schwächen oder kann sich verbessern. Wir machen diese Basisübungen mit den Spielern, und ich helfe ihm bei der Planung im Vorfeld sowie bei der Umsetzung auf dem Platz.

In der letzten Saison wurde Nizza Fünfter. Was ist in dieser Saison möglich? Das ist vor dem ersten Saisonspiel schwer zu sagen. Viele unserer Spieler sind erst in den letzten Tagen dazugestossen und ins Training eingestiegen. Aber ich denke, dass wir eine gute Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern haben. Mit Kaspar Schmeichel, Aaron Ramsey oder Dante haben wir Routiniers, die alles schon erlebt haben und den Jüngeren helfen können, sich zu entwickeln.

Cheftrainer Lucien Favre im Gespräch mit seinem Captain: Der inzwischen 38-jährige Brasilianer Dante gehört zu den erfahrenen Spielern im Kader der Franzosen. Foto: Sylvain Thomas (Getty Images)

Schmeichel, Ramsay oder Dante sind gestandene Namen. Wie müssen Sie Ihre Arbeit im Vergleich zum FCB-Nachwuchs anpassen? Es ist natürlich ein Unterschied, ob du mit einem 38-jährigen Spieler wie Dante sprichst oder mit einem 17-jährigen Talent auf dem Campus. Die Erfahrungen, das Wissen ist ein ganz anderes. Und trotzdem geht es bei beiden Spielern darum, dass du ihnen deine Inhalte vermittelst und dabei du selbst bist.

Und wie gefällt Ihnen die Stadt? Stadt, welche Stadt? (lacht) Davon habe ich tatsächlich noch nichts gesehen. Ich war mal in Nizza im Urlaub und kenne es aus dieser Optik. Aber jetzt bin ich nicht hier, um Urlaub zu machen. Sondern zum Arbeiten.

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

