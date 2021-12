Basler Verbot von Öl- und Gasheizungen – «Es lohnt sich auch bei einer einzigen Heizung» Bis 2035 werden fast alle fossilen Heizungen in Basel verschwinden – mit oder ohne Gesetzesverschärfung. Doch eine Parlamentsmehrheit will sichergehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Simon Bordier

Jede fossile Heizung ist eine zu viel: Jo Vergeat, Präsidentin der Spezialkommission Klimaschutz. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wie revolutionär ist die Klima-Vorlage des Basler Parlaments?

Für viele Hauseigentümerinnen ändert sich nichts. Zwar sieht der am Donnerstag verabschiedete Klima-Kompromiss vor, dass bis 2035 alle Öl- und Gasheizungen abgestellt werden. Erlaubt sind dann nur noch Heizungen, die über Fernwärme, Wärmepumpen und andere klimaschonende Systeme laufen. Die Weichen dazu wurden aber schon 2017 mit dem revidierten Energiegesetz gestellt. Seitdem müssen alte Öl- und Gasheizungen zwingend durch umweltfreundlichere Anlagen ersetzt werden, sofern der Umstieg nicht zu finanziellem Mehraufwand für Hausbesitzer führt. Der Kanton kommt ihnen dabei mit Förderbeiträgen entgegen. Die Folge: In Basel werden Öl- und Gasheizungen schon heute in neun von zehn Fällen durch grüne Alternativen ersetzt.