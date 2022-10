Martin Meyer, ein Bäcker aus Uster (ZH), betreibt ein Hotel extra für Sauerteig. Foto: Raisa Durandi

Mein lieber Onkel Bill – er war nicht wirklich mein Onkel, aber ich nannte ihn so – hegte und pflegte seine Milchsäurebakterien und seine Hefe, die zusammen die Basis für den Sauerteig sind, über viele, viele Jahre. Er hatte das Glas mit der «stabilen Kultur» in einer Art Einmachglas im Keller seines Bed & Breakfast in Maine (USA). Er fütterte die stabile Kultur regelmässig. Füttern bedeutet: frisches Wasser und Mehl beifügen.

Onkel Bill stand am Morgen immer ganz früh auf und servierte seinen Gästen – wenn sie das wollten – etwas ganz Besonderes: Er höhlte eine Scheibe seines Brotes in der Mitte aus, legte sie in eine gusseiserne Pfanne, in die er zuvor etwas Fett gegeben hatte, und schlug ein frisches Ei in das Loch. Die Spezialität im «Roaring Lion».

Bill und Robin flogen dann in einem Winter, als im B&B wenig los war, wieder einmal nach Europa, um ihren ältesten Sohn in England zu besuchen. Sie vertrauten ihr B&B einer House Sitterin an. Also einer Frau, die während der Abwesenheit der Besitzer auf alles acht geben sollte.

Die Frau nahm ihre Aufgabe sehr ernst. Zu ernst. So fand sie im Keller das Glas mit dem Sauerteig. Ihr Eindruck – «das lebt ja!» – trügte nicht. Nur schätzte sie die Sache falsch ein. Nämlich so, wie jede peinlich saubere Hausfrau, die etwas im Kühlschrank findet, das «gruusig» aussieht, und feststellt: Das lebt, da gedeihen ja (Bakterien-)Kulturen!

Weg damit, fand sie, sofort. So verlor Bill seinen Teig, den er während Jahren liebevoll gepflegt hatte. Und die House Sitterin ihren Job.



