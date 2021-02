Auftakt im Grossen Rat – Es kribbelt am ersten Tag Am Mittwoch starten der Basler Grosse Rat und die Regierung in die 44. Legislatur. Ein paar Impressionen kurz vor dem grossen Moment. Alessandra Paone

Die neue Baudirektorin Esther Keller (GLP) ist gespannt auf die Stimmung. Foto: Oliver Sterchi/Prime News

Es ist dieses Kribbeln, das immer vor grossen Momenten auftritt. Dieses flaue Gefühl im Magen – eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Genau diese Stimmung ist am Mittwochmorgen im Foyer des Congress Centers in Basel zu spüren. Es ist ein grosser Tag für 27 neue Grossrätinnen und Grossräte, ein grosser Tag auch für vier neue Mitglieder der Regierung. «Ich bin gespannt auf die Stimmung», sagt die neue Baudirektorin Esther Keller (GLP). Sie trägt einen dunkelroten Hosenanzug: ein Farbtupfer in der schwarz-grau-blauen Menge; auf dem Weg in den Saal wird sie von Fotografen belagert.