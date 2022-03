5:3-Sieg gegen Huttwil – Es kommt zur Belle – der EHC Basel gleicht im Playoff-Final aus Der EHC Basel hat auch die vierte Partie der Playoff-Finalserie der Mysports League gegen Huttwil für sich entschieden und sich damit den Heimvorteil zurückgeholt. Luc Durisch

Jérôme Lanz und der EHC Basel waren in Spiel vier oft einen Schritt schneller als der Gegner. Foto: Marcel Bieri

Der Druck scheint dem EHC Basel gut zu bekommen. Nach zwei Niederlagen zu Beginn der Finalserie um den Titel der Mysports League gewinnen die Basler nach Spiel drei auch das vierte Aufeinandertreffen gegen Hockey Huttwil und gleichen damit die Serie aus. Das Team von Christian Weber scheint definitiv im Playoff-Final angekommen zu sein.

Die Basler legten mit dem Selbstvertrauen des ersten Sieges am Samstag in der vierten Partie furios los. Sie waren die bessere Mannschaft und kamen zu guten Abschlüssen. In der sechsten Spielminute gab es für die 1664 anwesenden Zuschauer dann etwas ganz Spezielles zu sehen: In 31 Sekunden fielen gleich drei Treffer. Zunächst erzielte Joshua Schnellmann auf Zuspiel von Zsombor Kiss und Thomas Büsser die Führung (5:28). Nur 21 Sekunden später (5:49) erhöhte Massimo Cordiano in seinem zweiten Spiel nach einer längeren Abwesenheit auf 2:0. Zehn Sekunden (5:59) später zappelte der Puck dann hinter Fabio Haller im Netz. Marco Meyer traf zum Anschluss. Nach dieser intensiven Minute gingen es die Teams etwas langsamer an. Yanick Sablatnig stellte in der 15. Minute dann allerdings den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Hektische Schlussphase

Huttwil wechelte aufs zweite Drittel hin den Torhüter. Doch dies hielt die Basler nicht vom Toreschiessen ab. Thomas Büsser (26.) erhöhte den EHC-Vorsprung. Dabei blieb es bis zur 40. Minute.

Im Schlussdrittel wurde es dann noch einmal spannend. Zunächst verkürzte Daneel Kent. Vier Minuten vor Schluss schien das Momentum definitiv auf die Seite der Gastgeber zu kippen. Silvan Hess traf zum 3:4 und machte so den Auftakt in eine hektische Schlussphase. Huttwil warf noch einmal alles nach vorne, spielte eine knappe Minute ohne Torhüter. Doch die Basler Verteidiger warfen sich in jeden Schuss und konnten sich kurz vor der Sirene noch einmal befreien. Himelfarb machte schliesslich mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.

Damit steht es in der Finalserie nun 2:2, und es kommt am Donnerstag (19.45 Uhr) in der heimischen St.-Jakob-Arena zur Belle. Der Sieger dieser Partie steht als Meister der Mysports League fest.

