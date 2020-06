Meteorologen warnen – «Es kommt zu Sturmböen und vielen Blitzschlägen» Am Samstagabend ziehen starke Unwetter über die Schweiz. Es könnte gar zu Überflutungen kommen.

Blitze schlagen während eines Gewitters über der Stadt Zürich ein. Foto: Urs Jaudas/Tamedia

Das Wetter zeigt seine wilde Seite. Nach einem recht sonnigen und sommerlich warmen Freitag kommt es am Samstag zu starken Gewittern. Grund für das schlechte Wetter: Tief Nadine. Die warmen Temperaturen in der Schweiz und die feuchte Luft des Tiefs sorgen für eine explosive Mischung und somit starke Unwetter.

Am Mittag soll es laut Stefan Scherrer von Meteonews noch ruhig sein. In einigen Teilen der Schweiz könnte sich sogar die Sonne zeigen. Es werden Höchstwerte von deutlich über 20 Grad erwartet. Am Abend steigt das Schauer- und Gewitterrisiko allerdings deutlich an. «Die Gewitter haben Unwetterpotenzial. Es kommt zum Teil zu Sturmböen und vielen Blitzschlägen», so Scherrer gegenüber «20 Minuten».

Laut dem Meteorologen besteht ausserdem die Gefahr, das einzelne Gewässer über die Ufer treten. Auch kleinere Erdrutsche seien möglich.

Am Sonntag bleibt es grau und trüb. Laut Scherrer ein typischer Tag, um zu Hause zu bleiben. Es soll weniger Regen fallen, allerdings sinken auch die Temperaturen und das Wetter bleibt unbeständig. Ähnlich sieht es zum Start der kommenden Woche aus.