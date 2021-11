Kommentar zum Integrationsprogramm – Es kommt auf die Wirksamkeit an 58,9 Prozent Ja im Baselbiet: Das ist ein gutes Resultat. Aber es entbindet den Kanton nicht, die Integrationsprogramme eng zu begleiten. Meinung Thomas Dähler

Integration heute: Mütter und Kinder im Deutschkurs. Foto: Christian Pfander

Eigentlich war es ja absehbar, dass die SVP mit ihrem Referendum gegen das kantonale Integrationsprogramm eine Abstimmungsniederlage einfahren würde. Mit einem Nein hätte der Kanton Baselland in der Tat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Undenkbar, dass die Sprachkurse mangels Unterstützungsgeldern einfach gestoppt würden! Vieles, was mit den Fördergeldern von Bund, Kanton und Gemeinden zugunsten der ausländischen Wohnbevölkerung getan wird, entspricht einem Konsens, der auch die SVP-Wählerschaft umfasst.

Dass mit den Fördergeldern Steuergelder verschleudert werden, wie es die SVP in ihrer Abstimmungspropaganda behauptet hat, ist ebenso wenig belegbar wie der Erfolg sämtlicher bisher finanzierter Programme. Was aber bleibt – und das hat schon die leise auch von links geäusserte Kritik in der Parlamentsdebatte gezeigt: Einige der im Programm enthaltenen Massnahmen sind ohne Erfolgskontrolle aufgegleist, und sie sind auch ungenügend mit den Integrationsbemühungen der angrenzenden Bereiche koordiniert – etwa mit den Massnahmen im Asylbereich oder mit den Förderprogrammen in den Primar- und Sekundarschulen.