Simonetta Sommaruga im Interview – «Es könnte im schlimmsten Fall zu einem Flächenbrand kommen, der auch die Schweiz erfasst» Die Bundesrätin sagt, was sie gegen steigende Energiepreise unternehmen will, weshalb sie in Bern gegen den Krieg demonstrierte – und warum ihr Besuch beim ukrainischen Präsidenten gefährlich wurde. Mischa Aebi Denis von Burg

Bundesrätin Simonetta Sommaruga sorgt sich wegen der aktuell hohen Heiz- und Stromkosten: Der Bundesrat kläre, ob es Unterstützung brauche, um Härtefälle abzufedern. Foto: Franziska Rothenbühler

Diese Woche kündigte die Umweltministerin an, dass es einen Schutzschirm für die Schweizer Energieunternehmen brauche, weil es an den Strom- und Ölmärkten «historisch nie da gewesene Turbulenzen» gebe. Die Situation beschäftigt sie so, dass sie sich kurz vor Ostern noch Zeit nahm, um sich in einem Interview zu erklären.