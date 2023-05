Verkehrsbehinderung in Pratteln – Es kann zu Wartezeiten kommen Die Instandsetzungsarbeiten an der Frenkendörferstrasse in Pratteln werden abgeschlossen. Das führt kurzfristig zu Engpässen. Daniel Aenishänslin

Die Frenkendörferstrasse erhält einen neuen Belag. Foto: Urs Jaudas

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni wird der Verkehr auf der Frenkendörferstrasse in Pratteln halbseitig geführt. In diesem Zeitraum wird der Strassenbelag eingebaut. Danach wird die Instandsetzung der Strasse abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten betreffen die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in Fahrtrichtung Liestal unterwegs sind.

Um die Zu- und Wegfahrt in die Ergolzstrasse durchgehend aufrechtzuerhalten, wird in zwei Etappen gebaut. Die erste Etappe umfasst den Abschnitt zwischen der SBB-Unterführung und der Einmündung Ergolzstrasse, die zweite Etappe den Abschnitt zwischen der Einmündung Ergolzstrasse und dem Kreisel Frenkendörferstrasse. Verkehrswachen und temporäre Lichtsignalanlagen regeln den Verkehr.

Damit der Strassenbelag eingebaut werden kann, muss das Wetter trocken sein und die Temperaturen müssen über 15 Grad liegen. Ist die Witterung schlecht, müssen die Arbeiten verschoben werden. Während der Bauarbeiten können die Anwohnerinnen und Anwohner jederzeit zu ihren Liegenschaften gelangen, es kann jedoch zu kurzen Wartezeiten kommen.

