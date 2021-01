Meinung zu Europa und den USA – Es kann nur besser werden Die Europäer sind erleichtert über das Ende der Ära von Donald Trump und setzen grosse Hoffnungen in einen Neuanfang mit Joe Biden. Wichtigstes Projekt wäre eine gemeinsame Strategie gegenüber China. Meinung Stephan Israel

Im Nato-Hauptquartier freut man sich auf das Ende der Trump-Ära: Joe Biden, hier noch in seiner früheren Rolle als Vizepräsident unter Barack Obama, bei einem Besuch im Brüsseler Hauptquartier der Militärallianz. Foto: Jock Fistick (Getty Images)

Ja, es kann nur besser werden. Aber es wird nicht mehr so sein wie vorher. Die grosse Mehrheit der Europäerinnen und Europäer ist erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump diesen Mittwoch das Weisse Haus endlich verlässt und Joe Biden das wohl mächtigste Amt der Welt übernimmt. Umfragen zeichnen da ein klares Bild. Sie sagen aber auch, dass in den Jahren der Trump-Ära viel Vertrauen in das transatlantische Verhältnis verloren gegangen ist und das Bild der USA massiv gelitten hat.

Immerhin, der neue Ton wird sofort spürbar sein. Man kennt und schätzt sich auf beiden Seiten des Atlantiks. Joe Biden ist ein alter Vertrauter in den europäischen Hauptstädten, bei der EU in Brüssel und bei den Verbündeten der Nato. Was für ein Kontrast zu Trump, der die EU mit ihren Exportüberschüssen als Feind definierte und aus der Nato austreten wollte. Die Amerikaner und die Europäer werden nicht mehr wie die letzten Jahre übereinander, sondern wieder viel mehr miteinander reden.