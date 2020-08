Ueli Mäder, warum sind die Bettler in unseren Köpfen derart präsent?

Wir fühlen uns emotional berührt, vielleicht sogar ein bisschen elend, die Not treibt uns um. Man will vielleicht helfen, weiss aber nicht wie – und in dieser Hilflosigkeit wehren wir Gefühle ab. Dann kommt uns ein Bettler eher aggressiv vor.