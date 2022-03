Interview mit Virologe - «Es kann durchaus eine Sommerwelle geben»

Covid werde auch 2022 eine gefährliche Krankheit bleiben, sagt Virologe Volker Thiel. Um das zu ändern, entwickelt er neue nasale Impfstoffe, die dereinst in der Schweiz produziert werden könnten.

«Die grosse Unbekannte sind die möglichen Langzeitfolgen»: Volker Thiel (links), Leiter der Abteilung Virologie am Institut für Virologie und Immunologie (IVI) und Professor an der Uni Bern.

«Die grosse Unbekannte sind die möglichen Langzeitfolgen»: Volker Thiel (links), Leiter der Abteilung Virologie am Institut für Virologie und Immunologie (IVI) und Professor an der Uni Bern.

Vor rund einem Jahr haben Sie über eine Immunflucht-Variante spekuliert. Mit Omikron wurde diese Realität. Die Sprunghaftigkeit von Sars-CoV-2 ist erstaunlich. Was ist für dieses Jahr zu erwarten?

Omikron hat uns gezeigt, dass sich das Virus sehr stark verändern kann in Richtung Immunflucht und trotzdem noch besser übertragbar sein kann. Mit den vielen Mutationen im Spike-Gen ist das Virus quasi «runderneuert». Es ist schwer zu sagen, was dieses Jahr passieren kann, sicher ist allerdings, dass sich das Virus weltweit immer noch millionenfach vermehrt, und daher wird es auch weitere Mutationen aufsammeln. Ein wichtiger Gegenspieler zu dieser Entwicklung ist unsere Immunität, die durch Impfung und nun vermehrt auch durch Infektionen zunehmend verbessert wird. Wir können hoffen, dass dies schwere Krankheitsverläufe weiterhin vermindert. Covid wird aber auch in diesem Jahr eine gefährliche Krankheit bleiben.