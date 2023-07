Interview über Clan-Gewalt in Deutschland – «Es kann doch nicht sein, dass die Clan-Strukturen effektiver als die Polizei sind» Es ist einer der wenigen Wissenschaftler, der zu Clans forscht: Politologe Mahmoud Jaraba über die jüngsten Krawalle in Deutschland, die Hierarchien – und warum weitere Konflikte zu erwarten sind. Verena Mayer

Am 15. Juni gingen im Ruhrgebiet Dutzende Libanesen und Syrer aufeinander los, die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot, einem Hubschrauber und Hunden an. Foto: Justin Brosch

Fast ein ganzes Wochenende lang haben sich Mitte Juni zwei Clans im Ruhrgebiet bekämpft. Erst gab es eine Massenschlägerei in einer Kleinstadt im Ruhrgebiet, bei der Dutzende Männer mit Baseballschlägern, Messern, Macheten und Schlagstöcken aufeinander losgingen. Danach wurde ein Lokal in Essen attackiert. Wie kam es dazu, wie entwickelt sich das Phänomen der sogenannten Clan-Kriminalität gerade in Deutschland? Und was ist überhaupt ein Clan? Mahmoud Jaraba vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa (Ezire) kennt die Antworten. Der Politikwissenschaftler ist einer von wenigen Experten, die sich wissenschaftlich mit Clans beschäftigen.