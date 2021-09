Mamablog: Fakten zur Geburt – Es kann auch einfach mal sch***** sein In der Vorbereitung aufs Elternsein werden zu viele Dinge beschönigt. Unsere Autorin hätte sich etwas mehr Klarheit gewünscht – und liefert nach. Laura Frommberg

Schmerzen und so viel Unbekanntes: Die Tabuisierung unangenehmer Dinge rund um die Geburt hilft keinem. Foto: Getty Images

Jede Geburt ist anders. Den Satz sagte mir unsere Hebamme beim Geburtsvorbereitungskurs immer und immer wieder wie ein Mantra. Und auch davor hatte ich ihn immer wieder gelesen, wenn ich – nachts wach liegend – versuchte herauszufinden, was genau mich erwarten würde, wenn es dann irgendwann losgeht. Würde ich es überhaupt merken? Wie schlimm sind die Schmerzen? Wie schnell muss ich ins Spital? Und wie lange geht das Ganze überhaupt?

Weiter nach der Werbung

Viel mehr Antworten als verschiedene Versionen von «jede Geburt ist anders» erhielt ich jedoch eigentlich nie. Und das ist für jemanden, der gern die Kontrolle hat, nicht so einfach.

Viele schmerzhafte und unangenehme Aspekte werden ausgeklammert.

Inzwischen liegt die Geburt hinter mir - und nach 16 Stunden Wehen und einem am Ende resultierenden Kaiserschnitt verstehe ich, dass jede Geburt anders ist, und man mich auf genau dieses Erlebnis nicht wirklich hätte vorbereiten können. Dennoch habe ich den Eindruck, dass ums Thema Geburt aktuell noch immer zu viele Tabus herrschen. Vieles wird beschönigt, verklärt. Viele schmerzhafte und unangenehme Aspekte werden ausgeklammert.

Zu ein paar Themen hätte ich mir rückblickend etwas mehr Klartext gewünscht.

Schmerzen

«Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so genau» – das ist ein Satz, den man oft hört, wenn man Mütter nach den Schmerzen bei den Wehen fragt. Ich hatte das Glück, selbst eine sehr ehrliche Mutter (mit einem sehr guten Gedächtnis) zu haben, die mir von ihrer ersten Reaktion berichtete, als sie das zweite Mal (mit mir) schwanger war: «Ich dachte, Oh mein Gott, ich weiss nicht, ob ich diese Schmerzen noch einmal aushalte.» Kurz darauf sei ihr aber glücklicherweise klar geworden, dass das halt sein müsse und es ja beim ersten Mal auch geklappt habe.

Genauso geht es mir auch. Natürlich empfinden alle von uns Wehenschmerzen als unterschiedlich. Aber zumindest sollte man darauf vorbereitet sein, dass es ziemlich heftig werden kann. Oft werden die Schmerzen mit starken Menstruationsschmerzen verglichen. Aber wie viel stärker sie sind, hätte ich mir im Vorfeld nicht vorstellen können. Dennoch half es mir, ungefähr zu wissen, wo und wie es wehtun wird. Und: Zum Glück gibt es ja heute auch wirksame Methoden, den Schmerz zu lindern. Und niemand sollte sich schämen oder rechtfertigen müssen, diese auch in Anspruch zu nehmen. Auch dies geschieht leider noch viel zu oft. Denn eine weniger traumatische Geburt ist auch für die Erholung im Anschluss förderlich.

Kaiserschnitt

Die Kaiserschnittquote in der Schweiz liegt aktuell bei rund einem Drittel. In meinem persönlichen Umfeld ist sie sogar noch höher – obwohl keiner der Kaiserschnitte geplant war. Dafür, dass es so häufig passiert, wird das Thema bei der Geburtsvorbereitung aber viel zu wenig behandelt. Zwar wusste ich, dass es passieren kann. Ich wusste auch, dass es ein Routineeingriff ist und schnell gehen kann. Doch ich hatte mir das Ganze deutlich angenehmer vorgestellt, als es dann schliesslich war. Ein Kaiserschnitt ist eben schon eine richtige OP.

Niemand hatte mir gesagt, dass meine Arme vielleicht fixiert werden müssen, weil ich wegen des Wehenstoppers so zitterte. Dass ich meinen eigenen – ebenfalls vom Medikament – beschleunigten Herzschlag hören würde und mir das wiederum Angst machen würde. Dass man zwar dank der Anästhesie keine Schmerzen hat, aber erstaunlich viel von dem, was da gerade passiert, mitbekommt. Und dass man sich vielleicht noch Wochen danach nicht normal bewegen kann. All das machte mir in der konkreten Situation extrem Angst. Hätte ich vorher davon gewusst, wäre ich – hoffentlich – ruhiger gewesen.

Wochenbett

Ich werde nie den Moment vergessen, als ich meine Tochter das erste Mal sah. Und die irre Mischung von verschiedensten Gefühlen, die ich empfand. So viel Glück und Erleichterung, dass sie jetzt da ist, schreiend, rosa und gesund. Gepaart mit dem Bewusstsein, dass sie jetzt nicht mehr sicher in meinem Bauch ist und einfach die Welt erkunden muss, irgendwann auch ohne meine Hilfe.

Dieser Emotionsmix begleitete mich auch in den Tagen und Wochen danach. Auf höchste Glücksgefühle folgten tiefste Traurigkeit, Verzweiflung und auch viel Angst. Und dann direkt das schlechte Gewissen, da man ja eigentlich nicht verzweifelt zu sein hat als neue Mutter.

Ein Grossteil des Stresses, der nach der Geburt vor allem auf den Müttern lastet, kommt auch daher, dass im Vorfeld so vieles beschönigt und verklärt wird.

Mir half es so sehr, als unsere Hebamme mir sagte, dass es ihr genauso gegangen sei. Und dass es normal ist, traurig zu sein. Dem Kind, so sagte sie, schade es nicht, mich auch so zu erleben. Denn das sei halt die Realität. Fast noch mehr halfen mir die deutlichen Worte einer Freundin: «Die ersten sechs Wochen sind einfach sch*****». Ich bin sicher, dass auch für die ersten Wochen gilt: Sie sind für jede Familie anders. Aber es wäre so wichtig, von Beginn an zu wissen, dass alle Art von Gefühlen okay sind. Und dass die grosse Mehrheit frischgebackener Mütter – und auch Väter – in den ersten Wochen komplett fertig ist.

Das alles liest sich vielleicht etwas hart, negativ, unangenehm. Daher ist mir auch wichtig zu sagen: Es hat sich alles gelohnt. Das unglaubliche Glück, diesen kleinen, wunderbaren, lustigen, perfekten Menschen auf die Welt gebracht zu haben, überwiegt alles Negative bei weitem.

Doch die schlimmen Dinge gehören angesprochen. Ein Grossteil des Stresses, der nach der Geburt vor allem auf den Müttern lastet, kommt auch daher, dass im Vorfeld so vieles beschönigt und verklärt wird. Und dass zu selten jemand sagt, dass es manchmal eben auch einfach mal nur sch***** ist.

Laura Frommberg Infos einblenden Laura Frommberg ist stellvertretende Leiterin des Wirtschaftsressorts der Redaktion Tamedia, Autorin bei unserem Jobcoach-Blog und Betreiberin der Luftfahrt-Nachrichtenseite aeroTELEGRAPH. Im Mai 2020 kam ihre Tochter zur Welt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.