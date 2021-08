Impfoffensive in mehreren Sprachen – «Es ist zumutbar, sich helfen zu lassen bei der Anmeldung» Gewisse Barrieren für Fremdsprachige bei der Impf-Anmeldung sind keine Ausrede, sich nicht impfen zu lassen, finden Basler Politikerinnen. Mirjam Kohler

Der Kanton möchte auch Unsichere noch vom Sinn einer Impfung überzeugen. Foto: Dominik Plüss

Der Kanton Basel-Stadt will die Bevölkerung besser über die Impfung gegen Corona informieren. Am Donnerstag präsentierte er dazu ein Massnahmenpaket. Mit einem Flyerversand sollen alle Haushalte mit einer Impfaufforderung erreicht werden, es gibt ein Impftelefon für Fragen, mehr Walk-in-Termine und verstärkte Kommunikationsmassnahmen, auch für die fremdsprachige Bevölkerung. Gerade dort ist der Anteil an Impfwilligen noch ausbaufähig, wie der Kanton mitteilte.

Um mehr Fremdsprachige zu erreichen, wird gezielt Werbung in Onlinemedien und sozialen Medien auf Albanisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch geschaltet, die mit einem Klick direkt zur Anmeldung zum Impftermin führen soll. Ein Blick auf das Anmeldeformular zeigt: Die Anmeldung ist derzeit nur auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch möglich. Eine problematische Hürde? Vielleicht, findet das Gesundheitsdepartement: «Im Moment ist keine Änderung geplant, wir werden dies aber prüfen.»