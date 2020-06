Abschied von Basel – «Es ist Zeit weiterzuziehen» Als erste Frau wird Anne Lévy Chefin des Bundesamtes für Gesundheit in Bern. Dort verfolgt die abtretende Direktorin der Basler UPK kein geringeres Ziel, als die Schweizer Gesundheitspolitik zu prägen. Mischa Hauswirth

Ein letztes Porträt im alten Büro: Anne Lévy (mit Hündin Nöfä) . Die abtretende Direktorin der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) zieht eine positive Bilanz und freut sich auf Bern. Foto: Kostas Maros

Schon stapeln sich die Umzugskartons im hellen und geschmackvoll eingerichteten Direktionsbüro an der Wilhelm-Klein-Strasse. Noch knapp eine Woche ist Anne Lévy als CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) im Amt. Dann wird die gebürtige Bernerin in ihre Heimatstadt zurückkehren. Anfang Oktober tritt sie dort ihre neue Stelle als Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an.