«Die Impfkampagne kommt nicht vom Fleck»: Arthur Rutishauser, Chefredaktor.

Jetzt gibt es also nochmals mindestens einen Monat Lockdown. Was uns der Bundesrat am Freitag vorsetzte, war ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich darauf gefreut hatten, endlich wieder ein Stück Freiheit zurückzugewinnen. Nicht einmal die Terrassen der Restaurants will er öffnen, geschweige denn die Kinos oder die Fitnesszentren. Das werden langweilige Ostern werden.

Hauptgrund dafür ist, dass die Impfkampagne nicht vom Fleck kommt. Im Gegensatz zu den USA, Grossbritannien und Israel schaffte es die Schweiz genauso wenig wie die EU, genügend Impfdosen zu beschaffen. Warum? Das wird zum politischen Streit. Während namentlich die FDP und die hinter ihr stehenden Wirtschaftskreise das Impfstoff-Beschaffungsmanagement des Bundesamts für Gesundheit und damit auch Alain Berset dafür verantwortlich machen, streitet dieser jegliche Schuld ab.