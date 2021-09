Interview mit Marc Zehntner - «Es ist wichtig, dass das Haus klare Ziele hat»

Das Historische Museum Basel (HMB) hat seit kurzem eine neue Strategie. Der interimistische Leiter Marc Zehntner erklärt, was für die krisengeschüttelte Institution jetzt besonders wichtig ist.

Marc Zehntner, Direktor ad interim des Historischen Museums Basel, in der Barfüsserkirche.

Die Regierung hat eine neue Strategie für das HMB gutgeheissen und veröffentlicht. Damit ist klar, wie man das in den letzten Monaten heftig durchgeschüttelte Haus in die Zukunft führen will. Weiterhin mit Ihnen als Direktor – oder bleibt es bei ad interim?

Das weiss ich nicht, es ist nicht an mir, das zu entscheiden. Zu gegebener Zeit wird, wie in solchen Fällen üblich, eine Findungskommission gebildet, und die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.