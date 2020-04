Amateurfussball in der Region – Beschäftigung der Spieler und Sorgen um Sponsoren Auch in der Nordwestschweiz ruht der Fussball wegen des Coronavirus. Was bewegt die Vereine in dieser Zeit? Die BaZ hat bei der U-21 des FC Basel, dem SV Muttenz und den Black Stars nachgefragt. Luc Durisch

Meisterschaftsspiele werden wir in den Amateurligen in dieser Saison wohl kaum mehr sehen. Foto: Stefan Leimer

Letzte Woche hätten sie stattgefunden, die Viertelfinals im Basler Cup. Die Partien locken sonst immer zahlreiche Fussballbegeisterte auf die Sportplätze, doch letzte Woche blieben die Anlagen leer. Denn der Spielbetrieb ruht wegen des Coronavirus in der gesamten Schweiz. Seit dem 15. März heisst es: Zu Hause bleiben, statt Trainings und Spiele zu bestreiten. Wann wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden kann, ist ungewiss.

Die Ungewissheit, wie, wann und ob es überhaupt weitergeht, schlägt den regionalen Clubs genauso aufs Gemüt wie die Tatsache, dass man als Spieler seinem Hobby nicht mehr nachgehen kann. Aber wie können die Vereine diese Zeit finanziell überbrücken? Und welche Trainingsmöglichkeiten ergeben sich trotz des Trainingsverbots? Die BaZ hat bei den regionalen Erstligisten FC Basel U-21, SV Muttenz und Black Stars nachgefragt, was die Vereine in diesen Tagen bewegt.

FC Basel U-21: Eine eigene Webseite

Beim Basler Nachwuchs liegt das Augenmerk darauf, den jungen Fussballern auch in der aktuellen Situation eine Aufgabe zu geben. Trainer Arjan Peço sagt: «Die Spieler sind angehende Spitzensportler, da muss man am Ball bleiben.» Der Übungsleiter versucht daher, in Zusammenarbeit mit der Nachwuchsleitung und dem Konditionsteam ständig mit den Spielern in Kontakt zu bleiben. Mit verschiedenen Aufgaben im technischen und taktischen Bereich, mit Analysen von Spielprinzipien sowie Kraft- und Konditionsübungen.

Für Letzteres hat der Chef der Nachwuchs-Athletikabteilung, Tom Bernhard, sogar eine eigene Webseite kreiert. Dort finden die Spieler personalisierte Heimprogramme, zusätzliche Infos und auch gewisse weiterführende Herausforderungen für den ungewöhnlichen Trainingsalltag. Alles unter dem Motto «zämmedehei».

Trotz des Coronavirus ist die im Sommer anstehende Selektion für nächste Saison jedoch nicht gefährdet. Peço sagt: «Die Selektion hängt nicht nur vom letzten Viertel der Saison ab. Das ganze Jahr ist entscheidend.» Die Spieler hätten auch so genug Zeit gehabt, sich zu empfehlen. Ausserdem muss die Selektion so oder so stattfinden – auch wenn die Meisterschaft abgebrochen werden sollte.

FC Black Stars: Kein Training, kein Geld

Auf dem Buschweilerhof fordert Peter Faé – der Sportchef des FC Black Stars – gar einen solchen Abbruch. Faé vermisst jemanden von der Liga, der hinsteht, Klartext spricht und die Saison für beendet erklärt. Er sagt: «Ich wüsste nicht, wie man diese Saison noch zu Ende führen könnte. Und falls man sich dennoch dafür entscheidet und wir unter der Woche nach Sion oder Bellinzona reisen müssen, kommen zudem Mehrkosten auf uns zu, weil die Spieler sich frei nehmen müssten.»

Ob bei der Bewältigung dieser Mehrkosten auf die Sponsoren zurückgegriffen werden kann, ist ungewiss. Das Coronavirus könnte die Geldgeber treffen, sodass sie den Club in naher Zukunft nicht mehr unterstützen können. Immerhin wird der Verein dadurch entlastet, dass er seinen Spielern momentan keine Löhne zahlen muss. Denn die Entschädigung ist bei den Black Stars – aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit – vertraglich an die Trainingspräsenz gekoppelt: Ohne Training kein Geld. «In den neuen Verträgen steht nun sogar, dass im Falle einer Pandemie keine Löhne gezahlt werden», ergänzt Faé.

Ein anderes Problem stellen die Jahresbeiträge der Mitglieder dar. Der Verein hofft zwar auf Verständnis, aber erste Anfragen für Rückerstattungen haben Faé bereits erreicht. «Wir sind ein Arbeiterverein, mit vielen sozial schwächeren Mitgliedern», sagt er. Unsicher ist auch, ob das privat betriebene Clubrestaurant wieder öffnen kann oder ob sich die Einbussen durch das Virus als zu gross erweisen.

Wenn das Training wieder aufgenommen werden kann, steht Faé eine weitere Herausforderung bevor. Sechs seiner Spieler und der Assistenztrainer kommen aus den Nachbarsländern Frankreich und Deutschland und können unter Umständen gar noch nicht in die Schweiz einreisen. Dann muss er schauen, wie er eine Bewilligung bekommen kann. Falls es denn überhaupt noch einmal weitergeht.

Mit weniger Komplikationen ist der Club an der Transferfront unterwegs. Vor kurzem hat Black Kevin Schreiber von Gelterkinden verpflichtet. Zusätzlich konnte der Verein die Vertragsverlängerung mit Trainer Samir Tabakovic vermelden. Und Sportchef Faé plant weiterhin fleissig für die neue Saison. Er hofft, wie alle anderen Vereine in der Region auch, dass wenigstens diese dereinst reibungslos über die Bühne gehen kann.

SV Muttenz: Viele Fragezeichen

Von einem Abbruch der Saison geht auch Muttenz-Sportchef Atilla Sahin mittlerweile aus. Obwohl er zu Beginn der Pandemie eine Fortsetzung der Meisterschaft noch als möglich erachtete. Allerdings müsse man zwischen Proficlubs und Amateurvereinen unterscheiden, sagt Sahin: «Ich bin der Meinung, dass die Spiele der Super League und die Challenge League aus wirtschaftlichen Gründen ausgetragen werden sollten. Von der Promotion League bis zur 5. Liga sollte aber die Gesundheit im Vordergrund stehen, die Saison abgebrochen und nicht gewertet werden.»

Zu diesem Schluss kommt er aus mehreren Gründen: Als Erstes muss man davon ausgehen, dass die Vereine Anlaufzeit benötigen. Schliesslich müssen die Clubs Vorkehrungen treffen, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Dies verkürzt das mögliche Zeitfenster. Und durch den Zeitdruck müssten die Mannschaften zudem oft drei Spiele in der Woche bestreiten, wodurch das Verletzungsrisiko ansteigt.

Und wie soll das gehen für einen Club wie den SV Muttenz, der 33 Mannschaften stellt? Wie soll er den Belastungen eines gestrafften Spielplans standhalten? Sahin jedenfalls sieht kein Szenario, in dem alle Teams bei der Aufnahme der Meisterschaft die gleichen Voraussetzungen hätten. «Es kann sein, dass man in einigen Kantonen das Training früher aufnehmen darf als in anderen. Das verzerrt den Wettbewerb», sagt er und fügt gleich ein Beispiel an: «Der Fussballverband Solothurn, der die A-Meister-Saison organisiert, hat beispielsweise schon einen neuen Spielplan für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab 8. Mai aufgestellt und publiziert. Der Fussballverband Nordwestschweiz geht dagegen davon aus, dass die Saison abgebrochen wird.» Die Spieler der ersten Mannschaft halten sich trotzdem weiterhin fit. Trainer Peter Schädler hat den Fussballern ein Trainingsprogramm mit in die fussballfreie Zeit gegeben. Damit sie bereit sind, falls es wieder losgehen sollte.