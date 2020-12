Basel-Stadt und Baselland kommunizierten am Dienstag unterschiedlich. Dies bedeutet laut Thomas Weber aber nicht eine fehlende Abstimmung zwischen den beiden Kantonen.

Der Kanton Basel-Landschaft hat heute bekannt gegeben, zwar weiterführende Massnahmen ausgearbeitet zu haben, aber noch den Bundesratsentscheid vom Freitag abwarten zu wollen. Was ist der Grund für diese Strategie?

Der Bundesrat hat den Kantonen ein Massnahmenpaket zur Stellungnahme zugeschickt, über welches er am Freitag beraten wird. Der Regierungsrat begrüsst diese Massnahmen grundsätzlich und erwartet, dass sie am Freitag vom Bundesrat bereits beschlossen werden. Für den Fall, dass der Bundesrat am Freitag keine Massnahmen beschliessen sollte, plant der Regierungsrat, diese kantonal zu beschliessen.