FCB: Erst Trubel, jetzt Ruhe – Es ist ungewohnt still um den FC Basel Seit dem Protest der Fans ist es ruhig geworden um den FCB: sowohl was die Besitzverhältnisse angeht als auch die Diskussion um die Zukunft von Valentin Stocker. Dominic Willimann

Valentin Stocker meldet sich nach seiner Beurlaubung zurück und könnte wieder spielen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wie rasch sich die öffentliche Wahrnehmung rund um den FC Basel doch ändern kann. Vor Wochenfrist hing die Stadt voller Fahnen, Banner und Botschaften. Rotblau, wohin man schaute. Für die Manifestation vor dem St.-Jakob-Park am Samstagabend wurde die Werbetrommel der verärgerten Fans so sehr gerührt wie selten zuvor. Mit Erfolg.

Tausende, denen die Zukunft des Traditionsclubs am Herzen liegt, versammelten sich in der Brüglinger Ebene, um ein Zeichen gegen die Pläne von Bernhard Burgener zu setzen. Während Burgener und dessen Pläne mit der britischen Investmentfirma Centricus draussen das Thema Nummer 1 waren, sass der Besitzer im VIP-Bereich des Stadions und schaute sich das 4:1 gegen Luzern an.