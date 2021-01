Urs Kryenbühl stürzt schwer – Tiefe Betroffenheit im Zielraum nach dem Horrorsturz Der Schweizer verunfallt beim Zielsprung von Kitzbühel. Beat Feuz ist verzweifelt, Dominik Paris zeigt sich ratlos, die Stimmung im Zielraum ist erdrückend. Marcel Rohner

Auf dem Weg ins Spital: Urs Kryenbühl war vor seinem Abtransport ansprechbar und erkannte seinen Trainer. Foto: Christian Bruna (Keystone)

Beat Feuz springt auf, gestikuliert wild. Es ist die Verzweiflung, die aus seinen Gesten spricht, dem zu diesem Zeitpunkt Führenden der ersten Abfahrt von Kitzbühel, die Verzweiflung dessen, der nicht helfen kann. Feuz hat gerade Schreckliches gesehen.

Sein Teamkollege Urs Kryenbühl ist auf der Streif unterwegs, es ist keine schlechte Fahrt, mit 147 Kilometern pro Stunde rast er auf den Zielsprung zu – dann kriegt er Oberluft. Kryenbühls Ski senken sich in der Luft gefährlich nach vorne, der Schweizer wird, so wird es später der Italiener Dominik Paris sagen, zum Passagier, er hat keine Kontrolle mehr.

Kryenbühl fällt vornüber, er schlägt hart auf, bleibt liegen. Einer seiner Ski ist durchgebogen, fast zu einem rechten Winkel. Der bald 27-Jährige probiert sich aufzurappeln, als Betreuer sich zu ihm auf den Weg machen. Es gelingt ihm nicht. Aber er ist ansprechbar, erinnert sich an seinen Namen und seine Startnummer. Und er erkennt einen seiner Trainer. Laut ORF kommuniziert er im Spital auch mit den Ärzten.

Der schwere Sturz von Urs Kryenbühl beim Zielsprung von Kitzbühel. Video: SRF

Das Rennen wird unterbrochen, im Zielraum herrscht Stille, Fahrer probieren zu erklären, was sie genau gesehen haben. «In der Luft kannst du nichts mehr machen», sagt Paris, auch er ist ratlos, probiert mit Gesten aufzuzeigen, was schief lief bei Kryenbühl. «Es ist scheisse», sagt er irgendwann. Und: «Sowas tut mir immer sehr leid.» Hinter ihm dröhnen die Rotoren der Helikopter, die Kryenbühl ins Spital von St. Johann bringen. Dort wird er genauer untersucht.

Ist Kitzbühel noch sicher?

Der Zielsprung führt einmal mehr zu einer Grundsatzdiskussion. Ist Kitzbühel noch sicher? Ist es nötig, nach einer ohnehin schon kräfteraubenden Abfahrt mit über 140 km/h einen solchen Sprung zu meistern? Kitzbühel ist auch ohne ihn das spektakulärste Rennen des Winters, mit der Kante kurz vor dem Ziel wird es noch einmal wesentlich riskanter.

«Es gibt dafür und dawider», sagt Carlo Janka. Paris und der Österreicher Max Franz plädierten noch im Training vom Donnerstag dafür, ihn zu entschärfen, Hannes Reichelt fand ihn grenzwertig . Nun sagt Paris: «Der Sprung an sich ist okay, aber man kommt in einer Geschwindigkeit, die keine Fehler verzeiht.» Janka findet: «Der Sprung ist eine tickende Zeitbombe.» Teamkollege und Sieger Feuz kritisiert den hohen Luftstand, spricht von einer emotionalen Achterbahnfahrt. Und Matthias Mayer sagt: «Ich hoffe, dass auf morgen ein bisschen etwas geändert wird.» Die Gesundheit müsse oberste Priorität haben, am Samstag steht in Kitzbühel eine weitere Abfahrt an.

Beim Crash von Kryenbühl werden Erinnerungen wach an den Horrorsturz von Daniel Albrecht 2009. Der Walliser erlitt ein Hirn-Schädel-Trauma und lag drei Wochen im Koma. Überhaupt ist es mittlerweile schon ein ein Erfolg für das OK, wenn keiner stürzt. Hans Grugger erwischte es 2011 in der Mausefalle gleich nach dem Start, er befand sich gar in Lebensgefahr und beendete kurz darauf auch seine Karriere. Weiter unten, bei der Traverse, traf es vor fünf Jahren Aksel Svindal, Hannes Reichelt und Georg Streitberger. Schon da wurden Stimmen laut, die sagten, Kitzbühel sei zu gefährlich, zu viel Spektakel.

Auch in diesem Jahr sorgt die berüchtigte Traverse kurz vor dem Ziel für einen Ausfall. Der Stutz Kryenbühls ist nicht der einzige Schreckmoment der Abfahrt von Kitzbühel. Unmittelbar vor ihm war Ryan Cochran-Siegle nach der Einfahrt in die Traverse ins Sicherheitsnetz geprallt. Auch der US-Amerikaner, einer der Favoriten des Rennens, musste abtransportiert werden. Die Jury sprach über den Funk von «Taubheitsgefühlen im Arm und Kopf». Später kam die Entwarnung, dem 28-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut.

Das Rennen wird schliesslich nach drei Stunden und 30 Fahrern beendet, nicht nur wegen den Stürzen, auch das Wetter entwickelte sich bedrohlich, es zogen Wolken auf und wurde windig. Marco Odermatt stand da bereits im Starthaus, er durfte nicht antreten. Feuz also gewinnt, es ist wohl einer seiner schwierigsten Siege. Hinter ihm klassieren sich Mayer und Paris, Janka fährt auf Rang 6. Und auch Kryenbühls Zeit wird gewertet, er wird 25. Wichtiger ist an diesem Freitag aber vor allem, dass er sich von diesem Sturz erholen kann.