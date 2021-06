Die Frauen haben noch einen weiten Weg vor sich. Foto: Keystone

Obwohl am Montagabend Tausende Frauen in Basel streikten, war die Menschenmenge kein Vergleich zu den 40’000 Menschen, die 2019 am Frauenstreik dabei waren. Dabei hat sich in den letzten beiden Jahren nur wenig in Sachen Gleichstellung der Geschlechter getan.

In einigen Bereichen musste die Gleichstellung Rückschritte verzeichnen: Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zum Beispiel wurden in den letzten Jahren sogar grösser, und die Erhöhung des Frauenrentenalters ist für viele schlicht unzumutbar – auch weil eine von zehn Frauen in der Altersarmut landet und keine griffigen Massnahmen dagegen geschaffen werden. Unser System ist nicht auf Frauen ausgelegt, weil es sehr lange auch nicht von Frauen mitgestaltet wurde. Und bis heute müssen viele Frauen dafür wortwörtlich teuer bezahlen.