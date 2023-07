Interview Alain Claude Sulzer – «Es ist nicht die Aufgabe von Ämtern und Beamten, an der Sprache herumzuschrauben» Der bekannte Basler Schriftsteller spricht ausführlich über die Zigeuner-Zensur-Causa. Er kritisiert Beat Jans und seine Kulturchefin Katrin Grögel, erinnert sich an staatliche Tugendwächter und Orwells «1984» – und sagt, dass sich Sprache nicht per Dekret ändern lässt. Sebastian Briellmann

Alain Claude Sulzer, sind Sie aus der Zeit gefallen? Ich finde nicht. Nach den vielen Reaktionen auf den «Zigeuner»-Vorfall zu urteilen, bin ich eher mittendrin in der Zeit.

Beat Jans, der Basler Regierungspräsident, stellt sich in der Zigeuner-Zensur-Debatte jedoch «voll» hinter seine Kulturchefin Katrin Grögel – und sagt: «Immer wenn sich die Sprache ändert, lässt man auch etwas zurück.» Sind Sie, der das kritisch sieht, nicht einfach ein Anachronismus? Ist es anachronistisch, wenn man historisch und plausibel denkt? Sprachgeschichte und Erfahrung zeigen uns, dass sich Sprache nicht per Dekret oder wohlmeinende Observanz ändert, sondern durch täglichen Gebrauch. Durch schreibende und sprechende Menschen. Es ist nicht die Aufgabe von Ämtern und Beamten, an der Sprache herumzuschrauben. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass ihnen das auf lange Sicht auch nicht gelingen wird.

Jans will allerdings nichts von Zensur wissen, findet aber, dass das Wort Zigeuner sicherlich literarisch verwendet werden dürfte. Er sagt: «Es gibt viele Möglichkeiten, den Gebrauch solcher Wörter zu erklären und in einen Kontext zu stellen – zum Beispiel mittels Fussnoten.» Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Hat er noch nie einen Roman gelesen? Hält Herr Jans Leserinnen und Leser für so begriffsstutzig und hilfsbedürftig, dass er glaubt, man müsste ihnen wie in der Primarschule erklären, was sie lesen? Wer soll dann übrigens den «Gebrauch solcher Wörter» erklären? Der Autor selbst oder ein Amt für richtiges Denken? Ich empfehle dringend die Lektüre von Orwells «1984». Fussnote: ein englischer Roman aus dem Jahr 1949.

Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass Sie in Ihren Büchern ein Glossar oder Fussnoten verwendeten. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» hat in diesem Jahr zu Ihrem 70. Geburtstag etwa geschrieben: «Sulzer liefert keine Psychogramme, er fällt keine wohlfeilen Urteile. Er bleibt auf Abstand, er wahrt Distanz, das Mittel ist seine stilistische Eleganz.» Fühlen Sie sich eigentlich intellektuell abgestuft, abgestraft gar? Zumindest bevormundet. Als würde man einen Musiker um eine Erklärung bitten, warum er auf seiner Geige Verzierungen spielt, die nicht in der Partitur stehen, oder das Theater Basel fragen, warum es in der nächsten Spielzeit «Carmen» spielt. Inzwischen ist ja bekannt, dass der Brief nicht vom Fachausschuss, sondern von Katrin Grögel kam, der Amtsleiterin, deren literarische Kompetenz ich bei aller Sympathie infrage stelle.

Heisst das, dass Sie so schnell kein Fördergesuch beim Kanton Basel-Stadt mehr einreichen werden? Richtig. Ich bin dem Staat nun, abgesehen von meiner Steuererklärung, keine Rechenschaft mehr über mein Tun und Lassen schuldig.

Können Sie sich vorstellen, bei einem Fachausschuss – mit Literaturexperten – in Zukunft wieder einen Text einzureichen? Kurz: Können Sie wieder Vertrauen in ein solches Gremium aufbauen? Ja, aber erst im unwahrscheinlichen Fall, dass die beiden Basel ihrem literarischen Fachausschuss freie Hand lassen. An dessen Kompetenz muss ich ja nicht grundsätzlich zweifeln. Solange aber dessen Funktion nur empfehlender Natur ist, hat das Amt das letzte Wort. Und wenn es das hat, kann es natürlich auch eingreifen.

Ich habe den Eindruck, dass Ihr Verdacht sowieso ein anderer ist. Sie vermuten, dass es Katrin Grögel und ihren Mitstreiterinnen gar nicht um das Wort Zigeuner geht, sondern um die Handlung Ihres Buches (respektive die von Ihnen eingereichten Seiten). Ich habe mir den eingereichten Text noch einmal angeschaut. Da kommen die Wörter Sinti und Roma sehr wohl vor. Der Icherzähler kennt sie also und erwähnt sie explizit als Begriffe, die in den 1970er-Jahren noch nicht verwendet wurden. Allerdings geht es in der anstössigen Szene nicht um heimelige Lagerfeueratmosphäre, sondern um eine homophob aufgeladene Extremsituation. Möglicherweise hat sich Frau Grögel daran viel mehr gestört als am Wort Zigeuner. Aber damit begebe ich mich natürlich ins literarische Reich der Spekulationen.

Nicht übermässig zufrieden sind Sie auch mit der Strategie der Basler Abteilung für Kultur: Das Ganze wird als Kommunikationsproblem dargestellt – und dort (aber nur dort) habe man Fehler gemacht, heisst es von Grögel und Jans. Frau Grögel verwendet grundsätzlich das beschönigende Wort, dass es ihrerseits und von Amtsseite Kommunikationsprobleme gegeben habe, die es nicht hätte geben dürfen und auch nicht mehr geben werde. Tatsächlich hat man aber die Unwahrheit gesagt, als man mir schrieb, man handle im Auftrag, also mit dem Wissen des Fachausschusses. Unwahrheit ist aber etwas anderes als ein Kommunikationsproblem.

Sie befürchten, dass es sich bei dieser Geschichte kaum um einen Einzelfall handle. Was haben Sie mitbekommen? Ich glaube tatsächlich, dass es sich bei dieser Causa nur um die Spitze eines Eisbergs handelt. Wo Kulturbeamtinnen darüber wachen, dass die Sprache rein bleibt, steht zu befürchten, dass nicht nur jüngere Autoren in Zukunft genau überlegen werden oder schon jetzt überlegen, welche Texte sie zur Förderung einreichen. Ob das der beste Weg ist, zur eigenen Sprache zu finden, sei dahingestellt. Es lädt jedenfalls dazu ein, nur «unverdächtige» Stellen einzureichen und die anderen dem veröffentlichten Buch vorzubehalten.

Sie glauben aber: Die Politik wird weiter Druck machen … Das müssen Sie die regierenden Politiker fragen. Ich gehe davon aus, dass Frau Grögel nur vertritt, was die Politik von ihr fordert. Es lässt sich zwar eloquent und intelligent mit ihr diskutieren, aber letztlich weicht sie kein Jota von ihrer Position ab, die offenbar auch die Position des Präsidialamts ist. Sie handelt also nicht eigenmächtig. Die Politik wird vermutlich noch lange nicht von dieser unliterarischen, unkünstlerischen Position abrücken.

In Basel gibt es aber nun bereits drei Vorstösse, in denen durchaus kritische Fragen an die Regierung gestellt werden. Ist das nicht in Ihrem Sinn? Es ist erfreulich, dass die Politik das Thema aufgenommen hat. Es ist gut, wenn Parlamentarier über Kulturpolitik sprechen. Und die beginnt und endet immer bei der Subvention, über deren Höhe sie ja entscheiden. Den pointierten Fragen in der schriftlichen Anfrage von Johannes Sieber etwa entnehme ich, dass ihm insbesondere die technokratische Argumentation von Frau Grögel nicht geheuer ist. Grögel argumentiere, als wäre das Vorgehen ihrer Abteilung ganz objektiv das einzig Mögliche und darum Richtige. Sieber fragt nach der politischen Position hinter ihren Entscheiden. Wache Politiker jenseits der SVP können verhindern, dass eines Tages auch bei der Literatur juristische Gutachten erstellt werden, bevor Fördermittel fliessen. Laut Frau Grögel ist dieses Vorgehen seit längerem bei der Filmförderung üblich. Es schaudert einen.

Stimmt es nicht mehr, dass ein «literarischer Text für sich spricht», wie die Literaturkritikerin Nicola Steiner gesagt hat? Es stimmt schon, es stimmt jedenfalls für mich und für viele andere. Aber es stimmt eben für bestimmte «Funktionsträger» nicht, was leider auch manche Verlage und Radio- und Zeitungsredaktionen verunsichert, die in vorauseilendem Gehorsam mögliche Steine des Anstosses vermeiden wollen. Ernest Wichner hat das in der «NZZ am Sonntag» schön aufgezeigt. Das ist zwar noch keine Zensur – aber die Autoren sind ständig damit beschäftigt, sich zu überlegen, was sie schreiben sollen und dürfen, weil sie einen Zensor fürchten müssen. Treibe der nun sein Unwesen in den sozialen Medien, in einem Verlag oder im Heimatkanton.

Der Kulturchef der «NZZ am Sonntag» schreibt: «Die Diktatur der Duckmäuser ist da. Wollen wir schlechte Literatur? So nehmen wir sie jedenfalls mutwillig in Kauf. Und das kann nicht unser Ernst sein.» Hat er recht mit seiner Einschätzung? Solange es genügend gute Autoren, Verlage und Agenten gibt: So lange sind meine Ängste eher gering. Gute Literatur wird es immer geben, auch unter erschwerten Bedingungen. Es wird aber auch immer literarische Moden und staatliche Tugendwächter geben. Das war im viktorianischen Zeitalter nicht anders als heute. Als Autor muss man sie aussitzen. Am besten, indem man weiterschreibt. Unbeirrbarkeit gehört ja auch zum Metier. Insofern werde ich mich zu der Sache nicht mehr äussern, sondern möglichst ungestört mein Buch fertig schreiben.

