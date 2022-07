Oper in Kiew – Es ist Krieg, aber das Orchester spielt Wenn der Dirigent den Taktstock niederlegt, müssen alle in den Luftschutzkeller. Ein Abend in der Oper von Kiew. Florian Hassel aus Kiew

Alte Pracht: Blick in den Orchestergraben und auf die Bühne der Kiewer Oper. (19. Juni 2022) Foto: Getty Images

Wenn die Sopranistin Olha Fomitschova in der Kiewer Oper die Rosina in der Rossini-Oper «Barbier von Sevilla» oder die Gilda in Verdis «Rigoletto» anstimmt, folgt sie einer einfachen Regel. «Ich singe so lange, bis der Dirigent den Taktstock hinlegt und das Licht auf seinem Notenpult löscht. Dann heisst er für alle: ab in den Luftschutzkeller.»