Zu Tisch mit -minu – «Es ist immer wieder ein neues Erobern. Auch nach vielen Jahren noch» Raphael Blechschmidt und Peter Potoczky sind das Basler Vorzeige-Männerpaar. Im Gespräch plaudern sie aus dem Nähkästchen: Als erstes Weihnachtsgeschenk hat der Modeschöpfer dem Kaufmann beispielsweise ein Waggis-Kostüm genäht. -minu

Ihre Beziehung sei ein Spiel aus Nähe und Distanz, Vertrautheit und Sehnsucht: Raphael Blechschmidt und Peter Potoczky (von links). Foto: Lucia Hunziker

Sie sind das Vorzeige-Männerpaar.

Viel Kultur.

Viel Spass.

Und vor allem: eine Tischbombe voller Kreativität.

Peter Potoczky winkt ab: «Sagen wir es so – Raphi ist der kreative Kopf. Wild. Wie seine Mähne. Ich bin da eher strukturiert. Und schaue, dass die Dinge nicht chaotisch ausufern. Der Kaufmann eben!»

Ich treffe die beiden im Rebhaus zum Lunch: Salat… Pasta… Dolce.

Kocht ihr auch? Und die Gloria-Frage: Wer ist der bessere Küchenchef?

Beide: «ICH.»

Raphael Blechschmidt relativiert jedoch schnell: «Peter kocht wunderbar. Aber er ist viel auf Reisen. Dann muss ich an die Töpfe. Wenn er hier ist, zaubert er in unserer Malzgasse-Küche Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Tisch. Er ist wirklich der Kreativere am Herd… Und vor allem: Die besten Ideen kommen uns beim Kochen!»