Corona-Welle an Schulen – «In dieser Zeit der sehr hohen Fallzahlen ist das Risiko sicher erhöht»

Die Schulen sind aktuell Corona-Hotspots. Epidemiologin Susi Kriemler erklärt, was repetitives Testen bringt, wieso eine Durchseuchung gefährlich wäre und was Eltern jetzt tun können.

Es ist nicht an mir, den Bundesrat zu kritisieren. Es ist ein politischer Entscheid. Aus fachlicher Sicht kann ich aber sagen: Eine solche Pflicht wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Massnahmen, also Maskentragen, Hygiene- und Distanzregeln sowie regelmässiges Lüften.

Kritik kam im Vorfeld aus den Kantonen. Die St. Galler Regierung etwa argumentiert, das Ausbruchtesten sei gleich gut wie das repetitive Testen.

Das wissen wir nicht. Zwei Drittel der Kinder, die an Covid erkranken, haben keine Symptome. Sie verbreiten das Virus also unbemerkt. Repetitives Testen ermöglicht es, solche Fälle schneller zu erkennen und so die weitere Ausbreitung der Krankheit an der Schule einzudämmen.