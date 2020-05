Herr Hufnagl, Sie führen seit über 15 Jahren das gleiche Experiment durch und lassen Probanden fünf Minuten lang zum Fenster hinausschauen. 95 Prozent empfinden dies nicht als Entspannung, sondern zeigen Stresssymptome. Wie erklären Sie sich das?

In Indien oder in der Karibik hätten wir vermutlich andere Resultate bekommen, aber hier in Westeuropa hat die Entspannungsfähigkeit in den letzten 15 Jahren massiv abgenommen. Das ist in meinen Augen eine Folge des Excel-Tabellen-Denkens, der Getriebenheit in einer technologiegläubigen, hoch getakteten Welt.