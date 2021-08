Ende der Maskenpflicht in Schulen – Es ist fast schon wie der «Liberty Day» in Grossbritannien Für die Schulen der beiden Basel bringt der kommende Montag ein grosses Stück Normalität. Die BaZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Schulstart. Simon Erlanger

Die Maskentragpflicht gehört trotz der grassierenden Delta-Variante der Vergangenheit an. Auch die Allschwiler Primarschüler (im Bild während des letzten Lockdown im Januar 2021) können aufatmen. Archivfoto: Georgios Kefalas (Keystone)

Endlich ist es in der Region schön und warm. Doch der Sommer und damit auch die Schulferien neigen sich dem Ende zu. Nächsten Montag, am 16. August, beginnt in den beiden Basel wieder der Schulunterricht. Doch immer noch liegt der Schatten der langen und mühsamen Corona-Pandemie über dem Schulstart. Mit diesem im Hintergrund haben das Erziehungsdepartement Basel-Stadt (ED) und die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Baselland (BKSD) die Regeln für das neue Schuljahr bekannt gegeben. Die BaZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Schulstart.

Wie wird der Schulunterricht durchgeführt?