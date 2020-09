Frau Destivelle, Sie waren Wettkampfkletterin, sind dann aber in den 90er-Jahren zum Free-Solo-Klettern gewechselt. Warum?

Ich hatte noch Träume. Ausserdem war ich schon 30 Jahre alt. Nun war es an der Zeit. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich eine richtige Alpinistin sein kann. In der Szene dachten viele, dass ich eigentlich «nur» eine Sportkletterin bin und vom Bergsteigen keine Ahnung hätte, dabei hatte ich als Jugendliche schon einige sehr schwierige Routen in den Alpen geklettert, zum Beispiel die Amerikaner-Route am Petit Dru im Montblanc-Gebiet.