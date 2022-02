Basler Professor zum Ukrainekonflikt – «Es ist enorm wichtig, dass es Staaten wie die Schweiz gibt» Die Schweiz hat sich bisher im Ukrainekonflikt zurückgehalten. Doch dies bedeute keineswegs, dass sie nichts unternehme, sagt der Basler Politikwissenschafter Laurent Goetschel. Thomas Dähler

Laurent Goetschel zur Rolle der Schweiz im Ukrainekonflikt: «Die Schweiz hat noch Luft nach oben.» Foto: zvg

Bei ihrem Engagement in der Ukraine habe die Schweiz noch Luft nach oben, meint Laurent Goetschel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel und Direktor der in Basel domizilierten Friedensstiftung Swisspeace. Man dürfe jedoch nicht davon ausgehen, dass die Schweiz sich in der gegenwärtigen Situation tatsächlich passiv verhalte. Die Qualität des Engagements lasse sich nicht an dessen Kommunikation messen. Oft dürfe erst über eine Aktion öffentlich informiert werden, wenn sie erfolgreich verlaufen sei, und manchmal auch sehr viel später.