Kaffee-Mobil verliert Stammplatz – «Es ist ein wenig so, als ob das Floss neu ausgeschrieben würde» Nach 10 Jahren setzt die Stadt auf einen Konkurrenten: Das Unternehmen Mitte darf sein beliebtes Kaffee-Mobil bald nicht mehr am Rhein aufstellen. Und das, obwohl es an der Standortidee beteiligt gewesen sei. Julia Gisi

Das Kaffee-Mobil vom Unternehmen Mitte wird nur noch bis Ende Jahr am Oberen Rheinweg in Basel anzutreffen sein. Foto: Dominik Plüss

Der Schock sitzt tief bei Pola Rapatt. Die Co-Geschäftsführerin vom Unternehmen Mitte (UM), dem grössten Kaffeehaus in Basel, muss bis Ende Jahr den Standort des beliebten Kaffee-Mobils am Rhein aufgeben. Seit neun Jahren findet man das dreirädrige Gefährt täglich am Oberen Rheinweg in Basel, in der Nähe der Münsterfähre. Dort können Passanten entweder an einem der kleinen Bistrotischchen ihren Kaffee geniessen oder im Becher mitnehmen.