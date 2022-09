Knatsch um Spitalliste – Koryphäe operiert neu in Zürich – Kosten für Basel bleiben HNO-Arzt Daniel à Wengen darf wegen der Spitalliste nicht mehr im Bethesda-Spital operieren. Nun weicht er nach Zürich aus – und untergräbt die Sparbemühungen der Kantone. Leif Simonsen

Schlafapnoe-Patienten und starke Schnarcher aus der ganzen Schweiz lassen sich von Daniel à Wengen die Nase operieren. Er darf seine Eingriffe allerdings nicht mehr in der Region durchführen – sehr zu seinem Ärger. Foto: Pino Covino

Es ist nicht übertrieben, Daniel à Wengen als Koryphäe zu bezeichnen. Der 65-jährige Hals-Nasen-Ohren-Spezialist, der seine Praxis in Binningen hat, wird weltweit als Redner zu Fachtagungen eingeladen, publiziert regelmässig in Fachzeitschriften und ist Inhaber von mehreren Patenten im Bereich der Implantation. In den beiden Basel darf er allerdings nicht mehr operieren.