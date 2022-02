Cannabis-Legalisierung in Deutschland – «Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge» Auf Initiative von Grünen und Liberalen will die neue deutsche Regierung Haschisch und Gras entkriminalisieren. Doch das Vorhaben ist komplizierter, als viele denken. Dominique Eigenmann aus Berlin

Kommt eine jahrzehntelange Debatte an ihr Ende? Demonstration für die Legalisierung von Cannabis im Sommer 2019 in Berlin. Foto: John MacDougall (AFP)

Im Koalitionsvertrag sind es nur die Zeilen 2890 bis 2894, aber was dort steht, löst bei vielen jungen Deutschen Euphorie aus. Die neue Regierung will den Verkauf von Cannabis an Erwachsene legalisieren. Haschisch oder Gras sollen zwar nicht an jedem Kiosk, aber doch in «lizenzierten Geschäften» frei erhältlich sein. Eine Debatte, die seit Jahrzehnten tobt, scheint endlich an ihr Ende zu kommen.