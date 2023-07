Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan besiegelt unter den Augen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Deal mit Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson. Foto: Yves Herman / keystone-sda.ch

Der türkische Präsident darf triumphieren. Ein Jahr lang hat Recep Tayyip Erdogan die Regierung in Stockholm im Ungewissen darüber gelassen, ob und zu welchen Bedingungen genau er am Ende dann den Weg für Schwedens Nato-Mitgliedschaft frei machen würde. Nun hat Erdogan seine Blockade am Vorabend des Nato-Gipfels in Vilnius aufgegeben. Selbstverständlich will er sich jetzt im Kreis der Staats- und Regierungschefs feiern lassen für sein Einlenken. Heute winkt ein bilateraler Termin mit US-Präsident Joe Biden, von dem Erdogan sich Unterstützung beim Kauf von neuen F-16 Kampfflugzeugen erhofft.