Bettina Bühler, die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenhaus beider Basel, will für Sensibilität gegenüber dem Thema Gewalt an Frauen sorgen.

Bettina Bühler, die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenhaus beider Basel, will für Sensibilität gegenüber dem Thema Gewalt an Frauen sorgen.

Bettina Bühler, was kann der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen bewirken?

Sicher Aufmerksamkeit für dieses Thema generieren. Auch wir von der Stiftung Frauenhaus werden an Aktionen teilnehmen. Wir hoffen, dass Gewalt an Frauen nicht mehr so sehr ein Tabuthema bleibt. Dadurch weniger vorkommen wird.