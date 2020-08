Misshandelte Kreatur – «Es ist ein dunkles Zeitalter für das Tier» Basler Jugendliche stellen verstörende Bilder von gequälten Tieren auf Instagram. Die Stiftung für das Tier im Recht ist entsetzt. Franziska Laur

Ob tot oder nicht, der Umgang mit dem Tier ist verstörend. Screenshot aus Leservideo

Tiere sind Menschen gegenüber wehrlose Opfer. Dies zeigte sich am vergangenen Wochenende einmal mehr. Eine Gruppe Jugendlicher aus Basel zog aus, um die Natur zu erkunden. Das ist jetzt ja an und für sich lobenswert. Doch im Wald, auf der Heide und am Bach kam ihr – wahrscheinlich blau wie eine Forelle – nichts Besseres in den Sinn, als Tiere zu quälen.