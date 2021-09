Teufelhof-Chef zur neuen 3G-Regel - «Es ist eigentlich ganz einfach»

Rechnen Sie mit Umsatzeinbussen in Ihren Restaurants wegen der 3G-Regel?

Ich schaue in dieser Pandemie ungern in die Glaskugel. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass das je nach gastronomischem Konzept zu mehr oder weniger Umsatzeinbussen führen kann. Ich glaube, dass Konzepte mit höherer Konsumfrequenz eher in Mitleidenschaft gezogen werden als Lokale, welche sich auf ein À-la-carte-Geschäft mit längerer Verweildauer spezialisiert haben.