Replik auf Joël Thüring – Es ist die Linke, die Basel voranbringt Basel-Stadt versinke «im Mittelmass», schrieb SVP-Grossrat Joël Thüring in der BaZ. Das Gegenteil ist wahr – insbesondere dank der SP. Meinung Edibe Gölgeli

Dank der Linken sei unter anderem auch der Grünanteil in Basel erheblich erhöht worden, sagt SP-Grossrätin Edibe Gölgeli. (Foto: Im Bâloise-Kunstpark Giardino Italiano am Brunngässlein wachsen Bäume aus dem Boden.) Foto: Dominik Plüss

Zu viel der Ehre: In seiner Kolumne vom vergangenen Freitag macht SVP-Parteisekretär und -Grossrat Thüring die politische Linke, insbesondere die SP, verantwortlich – und zwar verantwortlich für alles: für die tiefe Bildungsqualität (LDP-Departement), aber auch für fehlende Polizeipräsenz und falsche Polizeiprioritäten (LDP-, zuvor FDP-Departement). Wieso der Schreibende sich für Basel ausgerechnet mit einer SP in der Opposition eine bessere Zukunft verspricht, bleibt schleierhaft. Einer solchen Schlussfolgerung fehlt jede Grundlage. Es ist die Linke – und insbesondere die SP mit der grössten Fraktion im Grossen Rat und drei Mitgliedern in der Regierung –, die trotz fehlender Mehrheit in Parlament und Exekutive die Verantwortung tragen muss und sie wahrnimmt.

Seit das Finanzdepartement in linker Hand ist, steht Basel-Stadt solide da, hat Schulden abgebaut und Spielraum geschaffen. Die Linke gewinnt in Basel-Stadt die richtungsweisenden Abstimmungen zum Beispiel in der Verkehrspolitik und bringt den Kanton so dazu, mit umweltfreundlichen Verkehrsformen die Lebensqualität weiter zu erhöhen. Lange bevor die SVP ihre unerklärliche Liebe für Kugelahorne entdeckt hat, war im (damaligen) SP-Bau- und Verkehrsdepartement eine wahre Baumpflanz-Offensive gestartet worden, die den Grünanteil in der Stadt spürbar erhöht hat.

«Basel-Stadt blickt mit einer starken SP ambitioniert in eine Zukunft mit hoher Lebensqualität für alle.»

Wegweisende Riesenprojekte wie der kürzlich beschlossene Ausbau der Fernwärme haben eine reale Auswirkung auf den CO2-Ausstoss des Kantons – dieses Projekt kommt aus einem SP-Departement. Der neue Regierungspräsident (Sie ahnen es, auch er ist in der SP) hat seinen Posten mit Entschlossenheit angetreten und sorgt in der Gleichstellung für grosse Fortschritte. Dank ihm weiss sogar der SVP-Sprecher, was unter einer «Klimaschutzlokomotive» zu verstehen ist: ein Kanton, der die Zukunft für die künftigen Generationen gestaltet und noch lebenswerter wird, als er es schon ist.

Das AAA-Rating von Standard & Poor’s hat Basel-Stadt bereits. Als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität wird Basel immer wieder gehandelt, und die Linke im Kanton – insbesondere die SP – legt die Hände nicht in den Schoss und arbeitet weiterhin aktiv und kreativ für noch mehr Qualität. Anstatt, wie anscheinend die Bürgerlichen, zu resignieren und sich am «Mittelmass» zu orientieren, blickt Basel-Stadt mit einer starken SP ambitioniert in eine Zukunft mit hoher Lebensqualität für alle.

