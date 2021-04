Das Spiel der grossen Chance

Herzlich willkommen zu unserem Ticker zum letzten Spiel der Schweizer Nationalfrauschaft in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022!

Heute gilt es also endgültig. Die Ausgangslage ist im Rückspiel im Playoff gegen Tschechien eigentlich recht simpel. Das Hinspiel endete 1:1. Spielen die Schweizerinnen heute also zu null, dann reisen sie nach England an die Endrunde. Erhalten sie ein Tor, dann müssen sie das Spiel gewinnen. Bei einem 1:1 spätestens im Elfmeterschiessen.

Es gibt Partien, die werden mit den Füssen gewonnen. Es gibt solche, die werden mit dem Herzen gewonnen. Das Spiel heute aber dürfte vor allem in den Köpfen entschieden werden.

Die Schweizerinnen haben es sich zur unangenehmen Gewohnheit gemacht, sich in allerbeste Ausgangslagen zu spielen. Nur, um dann den letzten Schritt an ein grosses Turnier doch noch zu verpassen.

Zum Beispiel vor der WM 2019, als erst ein Sieg gegen Schottland gereicht hätte für die direkte Endrunden-Qualifikation und im abschliessenden Gruppenspiel einer gegen Polen. Nach dem 1:2 und 0:0 mussten die Schweizerinnen in die Barrage – und waren gegen den späteren WM-Finalisten Niederlande chancenlos.

Ein Déjà-vu folgte im vergangenen Herbst. Diesmal war Belgien zum Abschluss der Gruppenphase der Gegner, ein Unentschieden hätte zur direkten Qualifikation gereicht. Doch die Belgierinnen siegten 4:0 und überholten die Schweizerinnen noch.

Diese Erlebnisse müssen möglichst rasch raus aus den Schweizer Köpfen. Und Nationaltrainer Nils Nielsen denkt, dass seinem Team der Kunstrasen in Thun entgegen kommt: «Hier können wir so schnell spielen, wie wir wollen.»

Und er sagt auch: «Wenn du wirklich Fussballerin sein willst auf höchster Stufe, dann musst du dich über solche Spiele freuen. Dann gibt es nichts besseres als das hier.»

Wir sind gespannt, ob die Schweizerinnen das umsetzen können.