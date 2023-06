«Ich begreife die Enttäuschung»: Esther Keller (GLP), Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt, beim Interview mit der BaZ in ihrem Büro am Münsterplatz.

Nein, allein schon die Begrünung in Töpfen bringt etwas. Vielleicht nicht so sehr punkto Beschattung. Aber punkto Ästhetik auf jeden Fall. Übrigens war es der Grosse Rat, der uns beauftragt hat, mehr aus der Dreirosenbrücke zu machen. Explizit wurde auch eine Bepflanzung gefordert! Weil wir auf der Brücke natürlich keine dicke Humusschicht auftragen konnten, kamen eben Töpfe zum Zug.

Genau das wollen wir mit unserer Aktion «Temporäre Schattenplätze» ja herausfinden, die noch bis im September läuft. Neben den Töpfen auf der Dreirosenbrücke stellen wir das sogenannte «grüne Zimmer» – eine mobile Sitzgelegenheit – jeweils für vier Wochen an verschiedenen Orten auf. Zudem haben wir am Lothringerplatz Rundbänke mit Bäumen in der Mitte aufgestellt. Diese müssen tatsächlich noch ein bisschen wachsen, bis sie Schatten spenden.

Ich bekomme andere Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wenn man die Leute fragen würde: «Halten Sie die Pflanzen in Töpfen für einen sinnvollen Beitrag zur Beschattung der Stadt?», würden wohl die meisten, ich inklusive, antworten: «Nur bedingt.» Unsere oberste Priorität – da gehe ich mit Ihnen einig – muss es sein, Bäume im Boden zu pflanzen und nicht in Kübeln. Je grösser diese Bäume sind, umso besser. Doch es gibt nun mal Standorte, die sich objektiv nicht für die Pflanzung eignen. Dann setzen wir mobiles Grün oder kühlenden Sprühnebel ein. Ich bin überzeugt: Die Leute empfinden das als Aufwertung ihres Quartiers.

Ich bin überzeugt, dass man den Wielandplatz, würde er heute geplant, stärker entsiegeln und begrünen würde. Doch die Planung dazu erfolgte vor zehn Jahren. Man muss sich übrigens bewusst sein: Basel wurde während Jahrzehnten als autogerechte Stadt geplant. Diese Planung können wir nicht auf die Schnelle rückgängig machen, so etwas braucht Zeit. In der Vergangenheit setzte man die Prioritäten anders. Aber es ist auch eine Tatsache: Im Prinzip wollen alle mehr Grün – doch wenn man eine konkrete Güterabwägung machen muss, fällt vielen der Entscheid schwerer, er fällt gelegentlich auch gegen mehr Grün.

Bei der nächsten Sanierung der Strasse muss man prüfen, ob nach wie vor ein so breites Trottoir nötig ist. Wir fokussieren uns beim Thema Entsiegelung auf diejenigen Strassen, die Erhaltungsbedarf haben, sonst schaffen wir zusätzliche Baustellen und belasten so wiederum die CO₂-Bilanz.

… aber es handelt sich um eine kleine Quartierstrasse. In der Gundeldingerstrasse gibt es hingegen neben unterirdischen Leitungen auch oberirdische Leitungen fürs Tram. Die kämen Bäumen in die Quere.

Apropos: Wann und wo werden die Kugelahorne, die einst von der Margarethenstrasse in die Baumschule der Stadtgärtnerei transferiert wurden, wieder in der Stadt eingepflanzt?

Warum nicht grundsätzlich Leitungen in die Strassenmitte verlegen? Dann hätten links und rechts Baumwurzeln Platz.

Weil wir eine hohe Anzahl Leitungen in jeder Strasse haben, wird es selten möglich sein, sie in der Mitte zu konzentrieren. Sie müssten dazu übereinandergelegt werden, was im Unterhalt sehr teuer ist, weil man nur schwer zu ihnen gelangt. Aber: Wir werden in jeder Strasse das Potenzial ausloten.