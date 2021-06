Am 15. Juni entscheidet die Gemeindeversammlung in Aesch über den Kredit für das neue Kultur- und Sportzentrum Löhrenacker. Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher erklärt, wieso das Projekt eine Chance für Aesch sei.

Abstimmung zum Dom in Aesch

Ein riesiger Dom in Aesch, Stichwort Gigantismus. Wieso braucht Aesch diesen Dom?

Es ist auf gar keinen Fall Gigantismus – Aesch braucht den Dom für die Vereine. Unsere bestehende Mehrzweckhalle ist an den Abenden und an den Wochenenden überlastet. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass unsere Vereine keinen oder eben viel zu wenig Platz haben. Der Musikverein zum Beispiel vermisst Platz zum Proben, die Theatergruppe hat keine guten Möglichkeiten für Aufführungen, und der FC Aesch braucht mehr Garderoben. Deshalb hat die Gemeinde mit fachlicher Unterstützung bei den Vereinen eine Umfrage durchgeführt, um nach dem Istzustand zu fragen sowie nach ihren zukünftigen Bedürfnissen. Aus dieser Befragung ist ein Raumbuch entstanden – und daraus das Projekt. Als zwei Studien von zwei verschiedenen Büros vorlagen, sahen wir: Kultur und Sport unter einem Dach im Löhrenacker unterzubringen, ist eine optimale Lösung.